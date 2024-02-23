"Шахтар" програв "Марселю" у повторному матчі 1/16 Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо TV.

Початок матчу був за гірниками. На 12-й хвилині' "Шахтар" заробляє пенальті, у карному майданчику збили Егіналдо. Удар влучно виконав Судаков.

Та вже на 23-й хвилині французам вдалося зрівняти рахунок. Гол забив головна зірка "Марселя" – Обамеянг.

До кінця тайму ситуація на полі не змінилась, хоч ініціативою заволоділи французи.

Гра в другому таймі спочатку відбувалась за сценарієм першої половини, але груба помилка Матвієнка на 74-й хвилині змінила весь перебіг подій – у результаті гол вдалося забити Сарру. А вже на 81-й хвилині фактично було вирішено долю матчу після голу Кондогбії.

Відзначимо, що букмекери не вірили в успіх "Шахтаря" у Лізі Європи. На виграш "Марселя" у матчі 22 лютого давали коефіцієнт 1,75. Нічию в основний час оцінюють у 3,95. Перемогу "Шахтаря" - 4,90.

Еспресо TV вів текстову трансляцію гри.

Шахтар: Різник - Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля - Степаненко - Егіналду, Судаков, Бондаренко, Зубков - Сікан

Марсель: Лопес - Мерлен, Жіго, Мейте, Мбемба - Унахі, Когдогбія, Клосс - Обамеянг, Мумбанья, Харіт

Ліга Європи

1/16 фіналу. Повторна гра

"Марсель" - "Шахтар" 3:1

Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 - Судаков, 12 (пен.)