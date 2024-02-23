"Шахтар" програв "Марселю" у повторному матчі 1/16 Ліги Європи
У четвер, 22 лютого, "Шахтар" у гостях зустрівся з французьким "Марселем" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи і програв з рахунком 3:1
Про це повідомляє Еспресо TV.
Початок матчу був за гірниками. На 12-й хвилині' "Шахтар" заробляє пенальті, у карному майданчику збили Егіналдо. Удар влучно виконав Судаков.
Та вже на 23-й хвилині французам вдалося зрівняти рахунок. Гол забив головна зірка "Марселя" – Обамеянг.
До кінця тайму ситуація на полі не змінилась, хоч ініціативою заволоділи французи.
Гра в другому таймі спочатку відбувалась за сценарієм першої половини, але груба помилка Матвієнка на 74-й хвилині змінила весь перебіг подій – у результаті гол вдалося забити Сарру. А вже на 81-й хвилині фактично було вирішено долю матчу після голу Кондогбії.
Відзначимо, що букмекери не вірили в успіх "Шахтаря" у Лізі Європи. На виграш "Марселя" у матчі 22 лютого давали коефіцієнт 1,75. Нічию в основний час оцінюють у 3,95. Перемогу "Шахтаря" - 4,90.
Еспресо TV вів текстову трансляцію гри.
Шахтар: Різник - Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля - Степаненко - Егіналду, Судаков, Бондаренко, Зубков - Сікан
Марсель: Лопес - Мерлен, Жіго, Мейте, Мбемба - Унахі, Когдогбія, Клосс - Обамеянг, Мумбанья, Харіт
Ліга Європи
1/16 фіналу. Повторна гра
"Марсель" - "Шахтар" 3:1
Голи: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбія, 81 - Судаков, 12 (пен.)
- У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймав у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з результатом 2:2.
- 20 лютого італійський тренер Дженнаро Гаттузо був звільнений з посади у французькому "Марселі".
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