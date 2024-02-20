"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ

Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".

Дженнаро Гаттузо звільнили з посади головного тренера "Марселя". Під керівництвом італійського тренера команда зіграла 24 матчі і здобула лише 9 перемог.

Новим тренером "Марселя" став Жан-Луї Гассе, його контракт буде діяти до кінця сезону. Француз працював у тренерських штабах ПСЖ, збірної Франції та низки інших клубів. Очолював "Бордо", "Сент-Етьєн" і збірну Кот-д'Івуару.