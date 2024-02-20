"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ
Італійський тренер Дженнаро Гаттузо звільнений з посади у французькому "Марселі"
Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".
Дженнаро Гаттузо звільнили з посади головного тренера "Марселя". Під керівництвом італійського тренера команда зіграла 24 матчі і здобула лише 9 перемог.
Новим тренером "Марселя" став Жан-Луї Гассе, його контракт буде діяти до кінця сезону. Француз працював у тренерських штабах ПСЖ, збірної Франції та низки інших клубів. Очолював "Бордо", "Сент-Етьєн" і збірну Кот-д'Івуару.
- У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймав у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з результатом 2:2.
- Повторний поєдинок "Шахтар" - "Марсель" відбудеться 22 лютого.
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