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Головна Футбол "Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ

"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ

20 лютого, 2024 вiвторок
17:47
Футбол Дженнаро Гаттузо (в центрі), Шахтар - Марсель

Італійський тренер Дженнаро Гаттузо звільнений з посади у французькому "Марселі"

Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".

Дженнаро Гаттузо звільнили з посади головного тренера "Марселя". Під керівництвом італійського тренера команда зіграла 24 матчі і здобула лише 9 перемог. 

Новим тренером "Марселя" став Жан-Луї Гассе, його контракт буде діяти до кінця сезону. Француз працював у тренерських штабах ПСЖ, збірної Франції та низки інших клубів. Очолював "Бордо", "Сент-Етьєн" і збірну Кот-д'Івуару.

  • У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймав у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з результатом 2:2.
  • Повторний поєдинок "Шахтар" - "Марсель" відбудеться 22 лютого.
Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга Європи
Чемпіонат Франції Ліга 1
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