"Шахтар" двічі відігрався у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ проти "Марселя"
У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймав у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з результатом 2:2
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому таймі була рівна гра з мінімальною кількістю гольових моментів.
У другій половині команди ввімкнули швидкості і почали забивати. Спочатку на 63-й хвилині відзначився "Марсель" зусиллями Обамеянга. Майже відразу "Шахтар" відігрався – забив Микола Матвієнко.
Наприкінці матчу ситуація повторилась: на 90+1 хвилині попереду виявився "Марсель" - гол забив Ндіайє, але "гірники" відразу ж зрівняли рахунок - завдяки Егіналдо.
Ліга Європи
1/16 фіналу. 1-й матч
15 лютого
"Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція) 2:2
Голи: Матвієнко, 68, Егіналдо, 90+3 - Обамеянг, 63, Ндіайє, 90+1
"Шахтар": Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 76), Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Судаков, Егіналдо, Сікан (Кевін, 77)
"Марсель": Лопес, Клосс, Жіго, Балерді, Мерлен, Луїс Енріке (Ндіає, 72), Аріт, Кондогбія, Унаї, Мумбанья (Мейте, 90+2), Обамеянг (Корреа, 90+2)
Попередження: Балерді, 27, Конопля, 49, Зубков, 77, Егіналдо, 90+3, Бондар, 90+5
Еспресо.TV вів пряму онлайн-трансляцію матчу.
Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.
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