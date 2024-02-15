"Шахтар" двічі відігрався у першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ проти "Марселя"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому таймі була рівна гра з мінімальною кількістю гольових моментів.

У другій половині команди ввімкнули швидкості і почали забивати. Спочатку на 63-й хвилині відзначився "Марсель" зусиллями Обамеянга. Майже відразу "Шахтар" відігрався – забив Микола Матвієнко.

Наприкінці матчу ситуація повторилась: на 90+1 хвилині попереду виявився "Марсель" - гол забив Ндіайє, але "гірники" відразу ж зрівняли рахунок - завдяки Егіналдо.

Ліга Європи

1/16 фіналу. 1-й матч

15 лютого

"Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція) 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналдо, 90+3 - Обамеянг, 63, Ндіайє, 90+1

"Шахтар": Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 76), Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Судаков, Егіналдо, Сікан (Кевін, 77)

"Марсель": Лопес, Клосс, Жіго, Балерді, Мерлен, Луїс Енріке (Ндіає, 72), Аріт, Кондогбія, Унаї, Мумбанья (Мейте, 90+2), Обамеянг (Корреа, 90+2)

Попередження: Балерді, 27, Конопля, 49, Зубков, 77, Егіналдо, 90+3, Бондар, 90+5

Еспресо.TV вів пряму онлайн-трансляцію матчу.

Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.