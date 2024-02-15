"Шахтар" - "Марсель": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
У четвер, 15 лютого, відбудеться стартовий матч донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, суперник - французький "Марсель"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають "Шахтар" аутсайдером матчу. На виграш українців дають коефіцієнт 3,45. Нічию оцінюють у 3,60, а можливу перемогу "Марселя" - 2,30.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич взяв на гру 28 футболістів. Його суперник Дженнаро Гаттузо обрав на матч з українцями 19 футболістів.
Матч-відповідь пройде 22 лютого.
Ліга Європи
1/16 фіналу
15 лютого
"Шахтар" (Україна) - "Марсель" (Франція)
Гамбург, арена "Фолькспаркштадіон" (Німеччина)
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
Як "Шахтар" виступив у Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня 2023 року "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.
У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи.
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