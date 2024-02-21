"Марсель" - "Шахтар": букмекери дали невтішний прогноз на успіх українців у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери не вірять в успіх "Шахтаря" у Лізі Європи. На виграш "Марселя" у матчі 22 лютого дають коефіцієнт 1,75. Нічию в основний час оцінюють у 3,95. Перемогу "Шахтаря" - 4,90.

Перший матч "Шахтар" - "Марсель" закінчився внічию 2:2.

Ліга Європи

1/16 фіналу

22 лютого

"Марсель" - "Шахтар"

Марсель, стадіон "Велодром"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo