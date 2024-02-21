"Марсель" - "Шахтар": букмекери дали невтішний прогноз на успіх українців у Лізі Європи
У четвер, 22 лютого, французький "Марсель" зіграє проти донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери не вірять в успіх "Шахтаря" у Лізі Європи. На виграш "Марселя" у матчі 22 лютого дають коефіцієнт 1,75. Нічию в основний час оцінюють у 3,95. Перемогу "Шахтаря" - 4,90.
Перший матч "Шахтар" - "Марсель" закінчився внічию 2:2.
Ліга Європи
1/16 фіналу
22 лютого
"Марсель" - "Шахтар"
Марсель, стадіон "Велодром"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
- У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймав у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з результатом 2:2.
- Повторний поєдинок "Шахтар" - "Марсель" відбудеться 22 лютого.
- 20 лютого італійський тренер Дженнаро Гаттузо був звільнений з посади у французькому "Марселі".
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