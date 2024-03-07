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Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/8 фіналу

7 березня, 2024 четвер
07:00
Футбол Анатолій Трубін

У четвер, 7 березня, продовжуються матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчі доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга Європи

1/8 фіналу

6 березня

"Спортінг" (Португалія) - "Аталанта" (Італія) 1:1

Голи: Паулінью, 17 - Скамакка, 39

7 березня

19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Баєр" (Німеччина)

19:45 "Рома" (Італія) - "Брайтон" (Англія)

19:45 "Спарта" (Прага, Чехія) - "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

22:00 "Марсель" (Франція) - "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Мілан" (Італія) - "Славія" (Прага, Чехія)

22:00 "Фрайбург" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)

  • 22 лютого "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:3 та припинив виступи у єврокубках. 
Теги:
Спорт
Ліга Європи
єврокубки
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