Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/8 фіналу
У четвер, 7 березня, продовжуються матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга Європи
1/8 фіналу
6 березня
"Спортінг" (Португалія) - "Аталанта" (Італія) 1:1
Голи: Паулінью, 17 - Скамакка, 39
7 березня
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Баєр" (Німеччина)
19:45 "Рома" (Італія) - "Брайтон" (Англія)
19:45 "Спарта" (Прага, Чехія) - "Ліверпуль" (Англія)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
22:00 "Марсель" (Франція) - "Вільярреал" (Іспанія)
22:00 "Мілан" (Італія) - "Славія" (Прага, Чехія)
22:00 "Фрайбург" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія)
- 22 лютого "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:3 та припинив виступи у єврокубках.
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