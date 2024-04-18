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Ліга конференцій: розклад повторних матчів чвертьфіналу

18 квітня, 2024 четвер
07:35
Футбол "Астон Вілла", Ліга конференцій

У четвер, 18 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усі матчі Ліги конференцій наживо транслюватиме Megogo. 

Ліга конференцій

Чвертьфінал. Матчі-відповіді

18 квітня

19:45 "Лілль" (Франція) - "Астон Вілла" (Англія)

Перший матч - 1:2

19:45 "Фіорентина" (Італія) - "Вікторія Плзень" (Чехія)

Перший матч - 0:0

22:00 "Фенербахче" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція)

Перший матч - 2:3

22:00 ПАОК (Греція) - "Брюгге" (Бельгія)

Перший матч - 0:1

Теги:
Спорт
єврокубки
Фенербахче
Ліга конференцій
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