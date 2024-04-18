Ліга конференцій: розклад повторних матчів чвертьфіналу
У четвер, 18 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі Ліги конференцій наживо транслюватиме Megogo.
Ліга конференцій
Чвертьфінал. Матчі-відповіді
18 квітня
19:45 "Лілль" (Франція) - "Астон Вілла" (Англія)
Перший матч - 1:2
19:45 "Фіорентина" (Італія) - "Вікторія Плзень" (Чехія)
Перший матч - 0:0
22:00 "Фенербахче" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція)
Перший матч - 2:3
22:00 ПАОК (Греція) - "Брюгге" (Бельгія)
Перший матч - 0:1
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.35 Купівля 39.35Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе