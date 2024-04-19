Ліга конференцій: визначились півфіналісти турніру, результати матчів чвертьфіналу
У четвер, 18 квітня, визначились усі півфіналісти цьогорічної Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи англійська "Астон Вілла" зіграє проти грецького "Олімпіакоса", а на італійську "Фіорентину" чекає протистояння з бельгійським "Брюгге".
Матчі відбудуться 2 та 9 травня.
Ліга конференцій
Чвертьфінал. Матчі-відповіді
18 квітня
"Лілль" (Франція) - "Астон Вілла" (Англія) 2:1 (Серія пенальті - 3:4)
Голи: Язиджі, 15, Андре, 67 - Кеш, 87
Перший матч - 1:2
"Фіорентина" (Італія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 2:0
Голи: Гонсалес, 92, Бірагі, 108
Перший матч - 0:0
"Фенербахче" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) 1:0 (Серія пенальті - 2:3)
Гол: Кахведжі, 11
Перший матч - 2:3
ПАОК (Греція) - "Брюгге" (Бельгія) 0:2
Голи: Хутгла, 33, 45
Перший матч - 0:1
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