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Головна Футбол Ліга конференцій: визначились півфіналісти турніру, результати матчів чвертьфіналу

Ліга конференцій: визначились півфіналісти турніру, результати матчів чвертьфіналу

19 квітня, 2024 п'ятниця
06:10
Футбол Додо, Фіорентина, Ліга конференцій

У четвер, 18 квітня, визначились усі півфіналісти цьогорічної Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Ліги Європи англійська "Астон Вілла" зіграє проти грецького "Олімпіакоса", а на італійську "Фіорентину" чекає протистояння з бельгійським "Брюгге".

Матчі відбудуться 2 та 9 травня.

Ліга конференцій

Чвертьфінал. Матчі-відповіді

18 квітня

"Лілль" (Франція) - "Астон Вілла" (Англія) 2:1 (Серія пенальті - 3:4)

Голи: Язиджі, 15, Андре, 67 - Кеш, 87

Перший матч - 1:2

"Фіорентина" (Італія) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 2:0

Голи: Гонсалес, 92, Бірагі, 108

Перший матч - 0:0

"Фенербахче" (Туреччина) - "Олімпіакос" (Греція) 1:0 (Серія пенальті - 2:3)

Гол: Кахведжі, 11

Перший матч - 2:3

ПАОК (Греція) - "Брюгге" (Бельгія) 0:2

Голи: Хутгла, 33, 45

Перший матч - 0:1

Теги:
Спорт
єврокубки
Ліга конференцій
Результати футбольних матчів
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