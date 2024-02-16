"Мілан" розгромив "Ренн" у Лізі Європи
У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи італійський "Мілан" без проблем обіграв французький "Ренн"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Мілана" з рахунком 3:0. Дубль у ворота "Ренна" оформив півзахисник Рубен Лофтус-Чік, ще один м'яч забив португальський форвард Рафаель Леау.
Повторна зустріч пройде за тиждень у Франції.
Ліга Європи
1/16 фіналу
15 лютого
"Мілан" - "Ренн" 3:0
Голи: Лофтус-Чік, 32, 48, Леау, 53
- У четвер, 15 лютого, "Шахтар" приймав у Гамбурзі "Марсель" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Гра завершилася з результатом 2:2.
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