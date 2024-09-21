Мудрик прийняв доленосне рішення щодо свого майбутнього в "Челсі", - інсайдер

Про це повідомив інсайдер Екрем Конур.

За інформацією джерела, Михайло Мудрик зараз хоче знайти нову команду, де він зможе регулярно грати та прогресувати. Поки не відомо, чи мова йде про повноцінний трансфер, чи про оренду 23-річного українця.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів 4 матчі та віддав результативну передачу. "Челсі" під час літнього трансферного вікна підписав Педро Нету, Жоау Феліша та Джейдона Санчо, які можуть зіграти на позиції українця.

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Transfermarkt оцінює Мудрика у 35 млн євро.