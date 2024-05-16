Німеччина не взяла на Євро-2024 лідерів фіналіста Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Німецький футбольний союз.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн включив до списку 27 гравців.

Серед інших, у заявці не виявилося чотирьох футболістів дортмундської "Борусії", яка вийшла до фіналу Ліги чемпіонів та зіграє 1 червня у Лондоні з мадридським "Реалом" - Матса Хуммельса, Нікласа Зюле, Юліан Брандт та Карім Адейємі.

До остаточного списку увійдуть 26 гравців.

Попередня заявка збірної Німеччини на Євро-2026:

Воротарі: Мануель Нойєр ("Баварія"), Олівер Бауманн ("Гоффенгайм"), Александер Нюбель ("Штутгарт"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Іспанія)

Захисники: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт (обидва - "Штутгарт"), Бенджамін Генріхс, Давід Раум (обидва - "Лейпциг"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Робін Кох ("Айнтрахт"), Антоніо Рюдіґер ("Реал", Іспанія), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Дортмунд), Джонатан Та ("Баєр")

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц (обидва - "Баєр"), Кріс Фюріх ("Штутгарт"), Паскаль Гросс ("Брайтон", Англія), Ілкай Гюндоган ("Барселона", Іспанія), Тоні Кроос ("Реал", Іспанія), Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане (усі – "Баварія")

Нападники: Максиміліан Баєр ("Гоффенгайм"), Ніклас Фюлькруг ("Боруссія" Дортмунд), Кай Гаверц ("Арсенал", Англія), Томас Мюллер ("Баварія"), Деніз Ундав ("Штутгарт").

Збірна Німеччини на Євро-2024

На груповому раунді Німеччина зустрінеться з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією. Перед стартом в турнірі команда Нагельсманна зіграє 3 червня у товариському матчі з Україною.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.