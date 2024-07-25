"Олімпія" - "Полісся": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 25 липня, у першій грі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Полісся" зустрічається в Любляні зі словенською "Олімпією"
Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".
Клуб з Житомира розпочне дебютну гру в єврокубках о 20:00. Наживо її покаже Megogo.
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
"Олімпія" (Словенія) - "Полісся" (Україна)
25 липня, Любляна, "Арена Стожице"
Початок - 20:00
Пряма трансляція на Megogo
- "Полісся" перед стартом у Лізі конференцій оприлюднило ролик з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком, в якому натякають на його можливий виступ в єврокубках.
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