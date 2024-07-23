Український боксер Усик натякнув, що дебютує у футбольних єврокубках

Усик та "Полісся" оприлюднив відео в instagram.

У ролику український боксер одягає форму футбольного клубу з Житомира із 17 номером.

"Готовий до бою. Побачимось", - сказав Усик. При цьому на відео фігурує дата 01.08.2024, коли "Полісся" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зустрінеться у польському місті Глівіце зі словенською "Олімпією". Перша гра відбудеться 24 липня у Любляні.

Усик дебютував за "Полісся" у товариському матчі у лютому 2022 року, а минулого сезону уклав з житомирянами контракт на 1 рік.

Що відомо про наступний бій Усика

Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. Відмова українця від поясу IBF означає, що у реванші з Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме.

За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу.