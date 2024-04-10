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Головна Футбол ПСЖ - "Барселона", "Атлетико" - "Борусія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
Анонс

ПСЖ - "Барселона", "Атлетико" - "Борусія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ

10 квітня, 2024 середа
07:01
Футбол Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів

У вівторок, 9 квітня, іспанський "Атлетико" зіграє проти дортмундської "Борусії", а французький ПСЖ з "Барселоною"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ігри в Мадриді та Парижі розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo. 

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу. Перші матчі 

10 квітня

22:00 ПСЖ (Франція) - "Барселона" (Іспанія) 

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Борусія Дортмунд" (Німеччина)

Пряма трансляція на Megogo

  • У вівторок, 9 квітня, були зіграні два перших матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів: "Реал" - "Манчестер Сіті" та "Арсенал" - "Баварія".
Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Барселона
єврокубки
Боруссія Дортмунд
ПСЖ
Атлетико
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