ПСЖ - "Барселона", "Атлетико" - "Борусія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
У вівторок, 9 квітня, іспанський "Атлетико" зіграє проти дортмундської "Борусії", а французький ПСЖ з "Барселоною"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ігри в Мадриді та Парижі розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Перші матчі
10 квітня
22:00 ПСЖ (Франція) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Борусія Дортмунд" (Німеччина)
Пряма трансляція на Megogo
- У вівторок, 9 квітня, були зіграні два перших матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів: "Реал" - "Манчестер Сіті" та "Арсенал" - "Баварія".
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