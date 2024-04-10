"Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию, "Баварія" втратила перемогу над "Арсеналом" у Лізі чемпіонів
У вівторок, 9 квітня, були зіграні два перших матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лондоні "Арсенал" і "Баварія" зіграли внічию (2:2). На 12-й хвилині Букайо Сака вивів господарів вперед. Проте мюнхенці оперативно відреагували і перевернули рахунок на свою користь - голи забили Серж Гнабрі та Гаррі Кейн.
Українець Олександр Зінченко вийшов на поле на старті другого тайму, коли "Арсенал" поступався з рахунком 1:2.
Врятуватись від поразки лондонці зуміли на 76-й хвилині, Леандро Троссард ударом з близької відстані зробив рахунок 2:2.
Фото: Getty Images
Паралельно, у Мадриді "Реал" і "Манчестер Сіті" теж видали топ-матч. Англійці вийшли вже на 2-й хвилині зустрічі! Бернарду Сілва бездоганно виконав штрафний удар і вразив ворота Андрія Луніна.
"Реал" відповів за 10 хвилин: автогол Рубена Діаша та вдалий удар Родріго вивели мадридців вперед.
"Ман Сіті" сьогодні забивав лише з далекої відстані! у середині другого тайму Філ Фоден (66 хвилина) і Йошко Гвардіол (71) забили неймовірні м'ячі у ворота Луніна. В українця шансів не було.
На 79-й хвилині Федеріко Вальверде відгукнувся на передачу Вінісіуса Жуніора і потужним ударом поставив крапку в зустрічі - 3:3.
Матчі-відповіді пройдуть 17 квітня.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу. Перші матчі
9 квітня
"Арсенал" (Англія) - "Баварія" (Німеччина) 2:2
Голи: Сака, 12, Троссард, 76 - Гнабрі, 18, Кейн, 32 (пен.)
"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 3:3
Голи: Діаш, 12 (авт.), Родріго, 14, Вальверде, 79 - Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 71
Фото: Getty Images
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