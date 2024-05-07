ПСЖ - "Борусія": де та коли дивитися повторний півфінал Ліги чемпіонів
У вівторок, 7 травня, у Парижі французький ПСЖ та німецька "Борусія" з Дортмунду зустрічаються у повторній грі 1/2 фіналу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра на "Парк де Пренс" розпочнеться о 22:00, наживо її покаже Megogo.
У першому матчі "Борусія" у Дортмунді перемогла ПСЖ з рахунком 1:0.
Іншого півфіналіста 8 травня визначать іспанський "Реал" та німецька "Баварія", які зіграли у Мюнхені внічию 2:2.
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Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
ПСЖ (Франція) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
7 травня, Париж, стадіон "Парк де Пренс"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 1 травня ПСЖ програв "Боруссії" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
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