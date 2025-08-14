"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА

Про це повідомляє Flashscore.

"ПСЖ" переміг "Тоттенгем" у фіналі Суперкубку УЄФА, що відбувся на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне.

"ПСЖ" є чинним переможцем Ліги чемпіонів, у той час, як "Тоттенгем" є переможцем Ліги Європи. Сьогодні команди вперше змагались за Суперкубок УЄФА-2025.

Суперкубок УЄФА

Фінал

13 серпня

"ПСЖ" - "Тоттенгем" 3:2

Голи: Лі Кан Ін, 85, Рамос, 90+4 - ван де Вен, 39, Ромеро, 48.

Серія пенальті: 4:3