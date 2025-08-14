"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА
У середу, 13 серпня, "ПСЖ" здолав "Тоттенгем" у фінальному матчі Суперкубку УЄФА в Італії на стадіоні "Фріулі"
Про це повідомляє Flashscore.
"ПСЖ" переміг "Тоттенгем" у фіналі Суперкубку УЄФА, що відбувся на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне.
"ПСЖ" є чинним переможцем Ліги чемпіонів, у той час, як "Тоттенгем" є переможцем Ліги Європи. Сьогодні команди вперше змагались за Суперкубок УЄФА-2025.
Суперкубок УЄФА
Фінал
13 серпня
"ПСЖ" - "Тоттенгем" 3:2
Голи: Лі Кан Ін, 85, Рамос, 90+4 - ван де Вен, 39, Ромеро, 48.
Серія пенальті: 4:3
