"Шахтар" домовився про новий контракт з найкращим футболістом команди. Клаусула - 100 млн євро

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Шахтар" і Георгій Судаков домовилися про довгострокову угоду до 2029 року. Буде включена сума відступних (клаусула) в розмірі 100 млн євро.

Також Романо зазначив, що 21-річний півзахисник - у списку інтересів багатьох клубів. Фінансові вимоги "Шахтаря" не розголошуються.

У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. Українець є головним талантом "Шахтаря" і посідає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (18 млн євро).