"Шахтар" домовився про новий контракт з найкращим футболістом команди. Клаусула - 100 млн євро
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков підпише новий контракт з українським топклубом
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Шахтар" і Георгій Судаков домовилися про довгострокову угоду до 2029 року. Буде включена сума відступних (клаусула) в розмірі 100 млн євро.
Також Романо зазначив, що 21-річний півзахисник - у списку інтересів багатьох клубів. Фінансові вимоги "Шахтаря" не розголошуються.
У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. Українець є головним талантом "Шахтаря" і посідає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (18 млн євро).
- 19 січня стало відомо, що донецький "Шахтар" відмовився продати півзахисника Георгія Судакова за 40 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.74 Купівля 37.74Продаж 38.32
- EUR Купівля 41Продаж 41.87
- Актуальне
- Важливе