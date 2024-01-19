"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про відхилену пропозицію щодо продажу Георгія Судакова, коли коментував трансфер Кевіна.

"Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 млн євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 млн та додатково можливі 3 млн бонусами", – сказав Палкін.

У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

21-річний українець є головним талантом "Шахтаря" і займає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (18 млн євро).