"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро
Донецький "Шахтар" відмовився продати півзахисника Георгія Судакова за 40 млн євро
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про відхилену пропозицію щодо продажу Георгія Судакова, коли коментував трансфер Кевіна.
"Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 млн євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 млн та додатково можливі 3 млн бонусами", – сказав Палкін.
У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.
21-річний українець є головним талантом "Шахтаря" і займає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (18 млн євро).
- У вересні 2023 року стало відомо, що Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів кількох провідних європейських клубів.
- У листопаді повідомлялось, що донецький "Шахтар" готовий продати Судакова за 40 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.61 Купівля 37.61Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе