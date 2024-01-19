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Головна Футбол "Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро

"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро

19 січня, 2024 п'ятниця
19:56
Футбол Георгій Судаков та Рональд Араухо (ліворуч), Шахтар - Барселона

Донецький "Шахтар" відмовився продати півзахисника Георгія Судакова за 40 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про відхилену пропозицію щодо продажу Георгія Судакова, коли коментував трансфер Кевіна.

"Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 млн євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 млн та додатково можливі 3 млн бонусами", – сказав Палкін.

У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

21-річний українець є головним талантом "Шахтаря" і займає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (18 млн євро).

  • У вересні 2023 року стало відомо, що Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів кількох провідних європейських клубів.
  • У листопаді повідомлялось, що донецький "Шахтар" готовий продати Судакова за 40 млн євро.
Спорт
Шахтар
Збірна України
УПЛ
Чемпіонат України
Сергій Палкін
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