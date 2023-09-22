Футболіст "Шахтаря" і збірної України зацікавив провідні клуби Європи

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Судаковим цікавляться одразу декілька провідних клубів Європи, проте найбільш предметну зацікавленість до гравця виявляє туринський "Ювентус".

Transfermarkt наразі оцінює Судакова у 15 млн євро - це другий показник серед всіх гравців "Шахтаря".

Хто такий Георгій Судаков

Георгій Судаков перебрався в академію "Шахтаря" у 2018 році. Після початку повномасштабної війни 21-річний українець став справжнім лідером атаки "гірників".

Наприкінці минулого сезону Судаков підписав новий контракт зі "Шахтарем", який тепер чинний до 2028 року.

У поточному сезоні він зіграв за "Шахтар" 4 матчі й відзначився 1 голом