Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Футболіст "Шахтаря" і збірної України зацікавив провідні клуби Європи

Футболіст "Шахтаря" і збірної України зацікавив провідні клуби Європи

22 вересня, 2023 п'ятниця
03:19
Спорт Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів декількох провідних європейських клубів

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Судаковим цікавляться одразу декілька провідних клубів Європи, проте найбільш предметну зацікавленість до гравця виявляє туринський "Ювентус".

Transfermarkt наразі оцінює Судакова у 15 млн євро - це другий показник серед всіх гравців "Шахтаря".

Хто такий Георгій Судаков

Георгій Судаков перебрався в академію "Шахтаря" у 2018 році. Після початку повномасштабної війни 21-річний українець став справжнім лідером атаки "гірників".

Наприкінці минулого сезону Судаков підписав новий контракт зі "Шахтарем", який тепер чинний до 2028 року.

У поточному сезоні він зіграв за "Шахтар" 4 матчі й відзначився 1 голом

футбол
Шахтар
Збірна України
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
21 вересня, 2023 четвер
З'явилися супутникові знімки удару ЗСУ по командному пункту росіян у Криму
Заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган
21 вересня, 2023 четвер
Серед загиблих у Нагірному Карабаху "миротворців" РФ виявився заступник командувача підводних сил Північного флоту Росії
збиті ракети
21 вересня, 2023 четвер
Росія обстріляла Україну ракетами: є постраждалі
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.63
    Купівля 37.63
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 вересня
03:32
Курахове
Росія обстріляла Курахове на Донеччині. Постраждали щонайменше 13 людей
03:09
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на $325 млн
02:17
Володимир Сальдо
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 вересня
01:59
Ірина Коляденко (праворуч)
Українка Коляденко здобула "бронзу" на ЧС з боротьби і кваліфікувалась на Олімпіаду
01:25
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган заявив, що не поділяє негативного ставлення до Путіна
00:42
Херсонщина
Росія вдарила по житловому будинку під Херсоном. Загинула жінка
00:25
Зеленський та Дуда
Вирвали з контексту: Дуда пояснив слова Моравецького про припинення передачі зброї для України
00:11
Оновлено
Росія, світ
Вибухи і блекаут: у російській Тулі знеструмлено частину міста, без світла – 5 тис мешканців
2023, четвер
21 вересня
23:58
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Напад Росії на Україну поставив під загрозу весь світовий порядок, - дипломат Ватикану в ООН
23:51
Зоря - Гент, Ліга конференцій
"Зоря" зіграла внічию з "Гентом" на старті Ліги конференцій
22:50
С-400
Україна вразила не менше п'яти російських систем ППО С-400, - Newsweek
22:16
Ані Лорак
Рада зволікає із законом про механізм позбавлення звання народного та заслуженого артиста
22:02
збита ракета, Київ 9 травня
РФ завдала ракетного удару по Одещині: є влучання у рекреаційну інфраструктуру
21:20
контрнаступ ЗСУ, Запоріжжя ,війна з Росією
Бронетехніка ЗСУ на Запоріжжі змогла подолати лінію Суровікіна та "зуби дракона", - ЗМІ
21:12
Україна - Англія
Збірна України втрималася у топ-25 рейтингу ФІФА після матчів з Англією та Італією
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі найбільш масованого удару по ворожих об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Колонка Сергія Згурця
20:58
Микола Княжицький
Вирішити зернову кризу між Україною та Польщею можна лише переговорами, - Микола Княжицький в інтервʼю виданню Wirtualna Polska News
20:58
Ігор Коломойський
ВАКС відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського
20:40
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
ППО, артсистеми та далекобійні ракети: Зеленський у Пентагоні зустрівся з Остіном
20:39
Володимир Зеленський, США, допомога Україні
"Якщо ми не отримаємо допомогу, то програємо війну": Зеленський провів закриту зустріч з конгресменами США
20:20
Упродовж доби РФ завдала 52 ракетні та 44 авіаудари, на фронті відбулося понад 20 боєзіткнень
20:09
Ексклюзив
Черкаси обстріл
У Черкасах внаслідок удару РФ щонайменше 11 постраждалих, під завалами можуть бути люди
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 575-го дня війни: підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян, ЗСУ встановили вогневий контроль траси під Бахмутом і обстріляли аеродром окупантів у Криму
19:55
зерно, пшениця, комбайн
Словаччина заявила про компроміс щодо зерна і що Україна відкличе скаргу в СОТ
19:26
вибух
В окупованому Криму пролунали вибухи
19:20
Війна з Росією, ракетні обстріли, аеропорт, воєнні злочини
"Вбивці": в Енгельсі невідомі погрожують сім'ям російських пілотів, які обстрілюють Україну
19:08
Огляд
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Український ракетний комплекс "Вільха-М": технічні характеристики, застосування на війні і переваги над HIMARS
19:00
У двох російських музеях зберігається 110 тис. археологічних знахідок з України - повернути їх неможливо
18:50
електроенергія
Енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду, - Галущенко
18:42
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини з дрона та важкої артилерії
18:40
F-16
В уряді Бельгії припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року
18:14
Василь Стус
"Ваш Василь": документальна драма про Стуса вийшла у прокат в Україні
18:04
Лавров
Посадовець РФ на саміті G-20 у Індії заразився холерою: на карантин відправили усіх пропагандистів із делегації ,- росЗМІ
18:03
Німеччина уряд
Термінали супутникового зв'язку, вантажівки та тягачі: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини
17:52
Радослав Сікорський
Ексголова МЗС Польщі Сікорський про конфлікт Варшави та Києва щодо зерна: "Мені соромно"
17:39
Давид Арахамія
Рада ухвалила 99,9% того, що вимагає ЄС для початку перемовин про вступ України, – Арахамія
17:35
Італійські журналісти відвідали Україну
Італійські журналісти відвідали Україну: що побачили та про що написали
17:26
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти впродовж доби обстріляли околиці Авдіївки понад 200 разів, - голова МВА Барабаш
17:25
танк Stridsvagn 122
Екіпажі завершили навчання: Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122
17:24
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
"Резерви не такі вже й потужні": Гуменюк про війська РФ, які потерпають від контрбатарейної боротьби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV