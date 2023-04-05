Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" продовжив контракт з клубом

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Георгій Судаков підписав новий контракт зі "Шахтарем", який тепер чинний до 2028 року. Фінансові подробиці не уточнюються, минула угода закінчувалась у грудні 2026-го.

У цьому сезоні 20-річний Судаков зіграв 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 9 результативних передач.

Transfermarkt оцінює українця у 9 млн євро - це третій показник серед всіх гравців "Шахтаря".