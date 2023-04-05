Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" продовжив контракт з клубом
Український півзахисник Георгій Судаков підписав новий контракт з донецьким "Шахтарем"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Георгій Судаков підписав новий контракт зі "Шахтарем", який тепер чинний до 2028 року. Фінансові подробиці не уточнюються, минула угода закінчувалась у грудні 2026-го.
У цьому сезоні 20-річний Судаков зіграв 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 9 результативних передач.
Transfermarkt оцінює українця у 9 млн євро - це третій показник серед всіх гравців "Шахтаря".
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