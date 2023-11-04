"Шахтар" виставив цінник за свого головного таланта
Донецький "Шахтар" готовий продати Георгія Судакова за 40 млн євро
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
За інформацією джерела, туринський "Ювентус" розглядає трьох футболістів на позицію центрального півзахисника. Мова йде про Георгія Судакова з "Шахтаря", Хефрена Тюрама з французької "Ніцци" та П'єра-Еміля Гейб’єрга з "Тоттенгема".
Італійський клуб збирається підписати когось з них під час зимового трансферного вікна. "Шахтар" просить за українця 40 млн євро, "Ніцца" та "Тоттенгем" вимагають за своїх гравців - по 30 млн.
У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 12 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. 21-річний українець є головним талантом "Шахтаря" і займає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (15 млн євро).
- 22 вересня стало відомо, що Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів кількох провідних європейських клубів.
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