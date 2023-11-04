"Шахтар" виставив цінник за свого головного таланта

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, туринський "Ювентус" розглядає трьох футболістів на позицію центрального півзахисника. Мова йде про Георгія Судакова з "Шахтаря", Хефрена Тюрама з французької "Ніцци" та П'єра-Еміля Гейб’єрга з "Тоттенгема".

Італійський клуб збирається підписати когось з них під час зимового трансферного вікна. "Шахтар" просить за українця 40 млн євро, "Ніцца" та "Тоттенгем" вимагають за своїх гравців - по 30 млн.

У цьому сезоні Георгій Судаков зіграв 12 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. 21-річний українець є головним талантом "Шахтаря" і займає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу (15 млн євро).