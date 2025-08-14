"Шахтар" - "Панатінаїкос": де та коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи
У четвер, 14 серпня, донецький "Шахтар" зіграє проти грецького "Панатінаїкоса" у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Матч "Шахтар" - "Панатінаїкос" пройде на Міському стадіоні ім. Хенріка Реймана у Кракові. Перша зустріч команд закінчилась внічию (0:0).
Букмекери вважають, що "гірники" є фаворитами матчу проти греків. На виграш українців дають коефіцієнт 1,71. Нічию в основний час - 3,80. Можливість перемоги "Панатінаїкоса" оцінюють у 5,20.
Переможець пари у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти турецького "Самсунспора".
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд, матч-відповідь
14 серпня
"Шахтар" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція)
Краків, Міський ім. Хенрика Реймана
Початок - 21:00
Трансляція - УПЛ ТБ
