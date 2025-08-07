"Панатінаїкос" - "Шахтар": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 7 серпня, "Шахтар" у першій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи грає в Афінах проти грецького "Панатінаїкоса"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч "Панатінаїкос" - "Шахтар" розпочнеться на Олімпійському стадіоні в Афінах о 21:00 за київським часом. Наживо його транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний на MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV та інших OTT-платформах.
Для "Шахтаря" це вже третій суперник у нинішньому єврокубковому сезоні. На попередніх етапах команда пройшла фінський "Ільвес" (6:0, 0:0) та турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).
"Панатінаїкос" розпочинав виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів, де у другому раунді поступився шотландському "Рейнджерсу" (0:2, 1:1) та вибув до Ліги Європи.
Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом" відбудеться 14 серпня у польському Кракові. Переможець протистояння вийде до раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором". Команда, яка поступиться, вилетить до Ліги конференцій.
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд. 1-й матч
"Панатінаїкос" (Греція) - "Шахтар" (Україна)
7 серпня. Афіни, Греція, Олімпійський стадіон
Початок - 21:00
Пряма трансляція на УПЛ ТБ
