"Панатінаїкос" - "Шахтар": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч "Панатінаїкос" - "Шахтар" розпочнеться на Олімпійському стадіоні в Афінах о 21:00 за київським часом. Наживо його транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний на MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV та інших OTT-платформах.

Для "Шахтаря" це вже третій суперник у нинішньому єврокубковому сезоні. На попередніх етапах команда пройшла фінський "Ільвес" (6:0, 0:0) та турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

"Панатінаїкос" розпочинав виступи у кваліфікації Ліги чемпіонів, де у другому раунді поступився шотландському "Рейнджерсу" (0:2, 1:1) та вибув до Ліги Європи.

Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом" відбудеться 14 серпня у польському Кракові. Переможець протистояння вийде до раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором". Команда, яка поступиться, вилетить до Ліги конференцій.

Ліга Європи

Кваліфікація. 3-й раунд. 1-й матч

"Панатінаїкос" (Греція) - "Шахтар" (Україна)

7 серпня. Афіни, Греція, Олімпійський стадіон

Початок - 21:00

Пряма трансляція на УПЛ ТБ