Шовковський розповів про кадрові проблеми "Динамо" перед грою з "Рейнджерс"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Шовковського, у Глазго киянам не допоможуть травмовані півзахисники Володимир Шепелєв та Микола Михайленко, які не є основними гравцями "Динамо".

"Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепелєв, він отримав ушкодження й наразі відновлюється в Україні. Так само Микола Михайленко отримав невелике ушкодження і не прилетів із нами – вирішили, що немає сенсу йому з ушкодженим гомілкостопом переживати два перельоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти завтра на футбольне поле", - розповів Шовковський.

Як "Динамо" та "Рейнджерс" зіграли у першому матчі

У першій грі у польському Любліні 6 серпня віцечемпіони України та Шотландії зіграли внічию 1:1. Переможець матчі "Рейнджерс" - "Динамо" у раунді плей-офф ЛЧ зустрінеться із сильнішим у парі "Зальцбург" - "Твенте", в якій у першій грі австрійці вдома перемогли нідерландців з рахунком 2:1.