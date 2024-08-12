Шовковський розповів про кадрові проблеми "Динамо" перед грою з "Рейнджерс"
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що Володимир Шепелєв та Микола Михайленко не зіграють у повторному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти шотландського "Рейнджерс"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами Шовковського, у Глазго киянам не допоможуть травмовані півзахисники Володимир Шепелєв та Микола Михайленко, які не є основними гравцями "Динамо".
"Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепелєв, він отримав ушкодження й наразі відновлюється в Україні. Так само Микола Михайленко отримав невелике ушкодження і не прилетів із нами – вирішили, що немає сенсу йому з ушкодженим гомілкостопом переживати два перельоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти завтра на футбольне поле", - розповів Шовковський.
Як "Динамо" та "Рейнджерс" зіграли у першому матчі
У першій грі у польському Любліні 6 серпня віцечемпіони України та Шотландії зіграли внічию 1:1. Переможець матчі "Рейнджерс" - "Динамо" у раунді плей-офф ЛЧ зустрінеться із сильнішим у парі "Зальцбург" - "Твенте", в якій у першій грі австрійці вдома перемогли нідерландців з рахунком 2:1.
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