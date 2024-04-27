Тренер "Шахтаря" відмовився від роботи в "Ліверпулі"
Боснієць Маріно Пушич, який очолює донецький "Шахтар", відмовився від роботи в англійському "Ліверпулі"
Про це повідомляє "Трибуна".
Арне Слот, який, ймовірно, очолить "Ліверпуль", запрошував працювати в англійський клуб головного тренера "Шахтаря" Маріно Пушича.
За інформацією джерела, 52-річний Пушич відхилив запрошення у тренерський штаб Слота, з яким боснієць працював у Нідерландах.
- Пушич очолює "Шахтар" зі жовтня 2023 року.
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