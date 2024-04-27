Тренер "Шахтаря" відмовився від роботи в "Ліверпулі"

Читайте також:

Дрони СБУ атакували військовий аеродром і два НПЗ у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ

"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"

"США антагонізують Путіна, щоб змусити його поширити війну на інші регіони": добірка фейків у світі за 26 квітня