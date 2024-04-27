Тренер зробив моторошний прогноз щодо участі українського футболіста на Євро-2024
Головний тренер англійського "Евертона" Шон Дайч розповів про травму Віталія Миколенка, який пошкодив гомілкостоп
Про це з посиланням на Sky Sports повідомляє Ендрю Тодос.За словами Шона Дайча, Віталій Миколенко навряд чи вибув на короткий термін.
"Нам потрібно ще почекати та подивитися. Я не думаю, що він вибув на короткий термін, проте ми ще не маємо повної картини його травми. Миколенко залишається в доброму гуморі. Він намагався зробити як краще для команди, дограти до кінця, але не зміг цього досягти. І, на жаль, заподіяв собі шкоди, трохи більшої, ніж ми сподівалися", – сказав головний тренер "Евертона".
Євро-2024 стартує 14 червня. Миколенко є основним лівим захисником збірної України.
- Наприкінці 2023 року Миколенко розповів, що через хронічну проблему зі стегном тривалий час не міг демонструвати свою найкращу гру.
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