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Тренер зробив моторошний прогноз щодо участі українського футболіста на Євро-2024

27 квітня, 2024 субота
21:20
Футбол Віталій Миколенко, Евертон, АПЛ

Головний тренер англійського "Евертона" Шон Дайч розповів про травму Віталія Миколенка, який пошкодив гомілкостоп

Про це з посиланням на Sky Sports повідомляє Ендрю Тодос.

За словами Шона Дайча, Віталій Миколенко навряд чи вибув на короткий термін.

"Нам потрібно ще почекати та подивитися. Я не думаю, що він вибув на короткий термін, проте ми ще не маємо повної картини його травми. Миколенко залишається в доброму гуморі. Він намагався зробити як краще для команди, дограти до кінця, але не зміг цього досягти. І, на жаль, заподіяв собі шкоди, трохи більшої, ніж ми сподівалися", – сказав головний тренер "Евертона".

Євро-2024 стартує 14 червня. Миколенко є основним лівим захисником збірної України.

  • Наприкінці 2023 року Миколенко розповів, що через хронічну проблему зі стегном тривалий час не міг демонструвати свою найкращу гру.
Теги:
Спорт
Збірна України
Віталій Миколенко
Євро-2024
Прем'єр-ліга Англії
Евертон
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