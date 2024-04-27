Тренер зробив моторошний прогноз щодо участі українського футболіста на Євро-2024

Про це з посиланням на Sky Sports повідомляє Ендрю Тодос.

За словами Шона Дайча, Віталій Миколенко навряд чи вибув на короткий термін.

"Нам потрібно ще почекати та подивитися. Я не думаю, що він вибув на короткий термін, проте ми ще не маємо повної картини його травми. Миколенко залишається в доброму гуморі. Він намагався зробити як краще для команди, дограти до кінця, але не зміг цього досягти. І, на жаль, заподіяв собі шкоди, трохи більшої, ніж ми сподівалися", – сказав головний тренер "Евертона".

Євро-2024 стартує 14 червня. Миколенко є основним лівим захисником збірної України.