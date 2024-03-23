У матчі Словаччина - Австрія забили гол на 6-й секунді. Це - міжнародний рекорд
У суботу, 23 березня, збірна Словаччини поступилась Австрії, а перший гол був забитий на 6-й секунді матчу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Словаччина - Австрія завершився перемогою гостей з рахунком 0:2. Австрійці вийшли вперед на 6-й секунді зустрічі. Крістоф Баумгартнер після розіграшу м'яча в центрі поля обіграв декількох суперників, наблизився до штрафної і дальнім ударом відкрив рахунок у зустрічі.
Австрієць став автором найшвидшого голу в історії чоловічого міжнародного футболу. Минулий рекорд належав німцю Лукасу Подольскі, який у 2013-му забив Еквадору (4:2) на 7-й секунді.
Цікаво, що сьогодні результат Подольскі повторив німець Флоріан Вірц, на 7-й секунді він забив Франції.
Товариський матч
23 березня
Словаччина - Австрія 0:2
Голи: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82
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