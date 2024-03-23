У матчі Словаччина - Австрія забили гол на 6-й секунді. Це - міжнародний рекорд

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Словаччина - Австрія завершився перемогою гостей з рахунком 0:2. Австрійці вийшли вперед на 6-й секунді зустрічі. Крістоф Баумгартнер після розіграшу м'яча в центрі поля обіграв декількох суперників, наблизився до штрафної і дальнім ударом відкрив рахунок у зустрічі.

Австрієць став автором найшвидшого голу в історії чоловічого міжнародного футболу. Минулий рекорд належав німцю Лукасу Подольскі, який у 2013-му забив Еквадору (4:2) на 7-й секунді.

Цікаво, що сьогодні результат Подольскі повторив німець Флоріан Вірц, на 7-й секунді він забив Франції.

Товариський матч

23 березня

Словаччина - Австрія 0:2

Голи: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82