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У матчі Словаччина - Австрія забили гол на 6-й секунді. Це - міжнародний рекорд

23 березня, 2024 субота
23:59
Футбол Крістоф Баумгартнер, збірна Австрії

У суботу, 23 березня, збірна Словаччини поступилась Австрії, а перший гол був забитий на 6-й секунді матчу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Словаччина - Австрія завершився перемогою гостей з рахунком 0:2. Австрійці вийшли вперед на 6-й секунді зустрічі. Крістоф Баумгартнер після розіграшу м'яча в центрі поля обіграв декількох суперників, наблизився до штрафної і дальнім ударом відкрив рахунок у зустрічі.

Австрієць став автором найшвидшого голу в історії чоловічого міжнародного футболу. Минулий рекорд належав німцю Лукасу Подольскі, який у 2013-му забив Еквадору (4:2) на 7-й секунді.

Цікаво, що сьогодні результат Подольскі повторив німець Флоріан Вірц, на 7-й секунді він забив Франції.

Товариський матч

23 березня

Словаччина - Австрія 0:2

Голи: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82

Теги:
Спорт
Словаччина
Австрія
Результати футбольних матчів
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