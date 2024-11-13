Україна програла Казахстану та невдало стартувала у відборі на юнацьке Євро
Ввечері середи, 13 листопада, юнацька збірна України з футболу поступилась одноліткам з Казахстану
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч юнацьких збірних України та Казахстану у 1-му турі відбору на Євро-2025 U-19 закінчився поразкою нашої команди з рахунком 1:2.
Дубль у ворота України у першому таймі забив Тамерлан Агіманов. За нашу юнацьку команду відзначився Матвій Пономаренко, який на 60-й хвилині реалізував пенальті.
Наступна зустріч збірної України U-19 пройде 16 листопада. Суперник – Словенія. У квартеті також змагаються Нідерланди. В елітраунд відбору вийдуть дві найкращих команди кожної з груп.
Євро-2025 (U-19)
Кваліфікація, перший етап
1-й тур
Україна - Казахстан 1:2
Голи: Пономаренко, 62 (пен.) - Агіманов, 10, 34
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