Український футболіст потрапив у принизливий рейтинг найгірших форвардів в історії АПЛ

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на публікацію GiveMeSport.

При формуванні рейтингу експерти оцінювали кількість забитих голів, кар’єрні очікування, трансферну вартість, внесок у гру команди та кількість зіграних матчів. Оцінювались лише ті футболісти, які зіграли понад 10 матчів в АПЛ.

На 6-й позиції у рейтингу найгірших форвардів в історії АПЛ опинився і українець. Колишній форвард "Ліверпуля" Андрій Воронін посів 6 місце в списку. На його рахунку 27 матчів, 5 голів і 3 асисти у вищому англійському дивізіоні.

Рейтинг найгірших нападників в історії АПЛ:

1. Яя Саного ("Арсенал", "Крістал Пелас").

2. Джозі Алтідор ("Сандерленд", "Галл").

3. Франко Ді Санто ("Челсі", "Віган", "Блекберн").

4. Жо ("Манчестер Сіті", "Евертон").

5. Френсіс Джефферс ("Арсенал", "Евертон", "Чарльтон", "Блекберн").

6. Андрій Воронін ("Ліверпуль").

7. Мідо ("Тоттенгем", "Мідлсбро", "Віган", "Вест Гем").

8. Роберто Сольдадо ("Тоттенгем").

9. Афонсо Алвес ("Мідлсбро").

10. Радамель Фалькао ("Манчестер Юнайтед", "Челсі").