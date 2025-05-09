УПЛ: де та коли дивитись 28-й тур чемпіонату України з футболу
У пʼятницю, 9 травня, матчами "Зоря" - "Шахтар" і "Полісся" - "Динамо" стартує 28-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Наживо всі матчі УПЛ можна переглянути на телеканалі УПЛ ТБ. Він доступний на провідних OTT-платформах та в етері найбільших кабельних операторів.
Чемпіонат України
26-й тур
Пʼятниця, 9 травня
15:30 "Зоря" - "Шахтар"
18:00 "Полісся" - "Динамо"
Субота, 10 травня
13:00 "Ворскла" - "Чорноморець"
15:30 "Оболонь" - "ЛНЗ Черкаси"
18:00 "Рух" - "Верес"
Неділя, 11 травня
13:00 "Кривбас" - "Колос"
18:00 "Карпати" - "Олександрія"
Понеділок, 12 травня
15:30 "Інгулець" - "Лівий Берег"
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