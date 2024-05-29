УПЛ: де та коли дивитись стикові матчі за місця в еліті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У перехідних матчах зіграють "Оболонь" - "Лівий Берег" та "Верес" - "Епіцентр". Поєдинки пройдуть 29 травня і 2 червня.

Українська Премʼєр-ліга

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Стикові матчі. Перші зустрічі

29 травня

15:30 "Епіцентр" - "Верес"

18:00 "Оболонь" - "Лівий Берег"

Турнірна таблиця УПЛ

"Шахтар" став чемпіоном. У наступному сезоні "гірники" зіграють в основному раунді Ліги чемпіонів, якщо дортмундська "Борусія" програє у фіналі ЛЧ. Інакше донеччани боротимуться у плей-оф кваліфікації.

Київське "Динамо", яке фінішувало другим, боротиметься за Лігу чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду.

"Кривбас" закінчив сезон третім і гратиме у кваліфікації Ліги Європи. Натомість "Дніпро-1" і "Полісся" - боротимуться у кваліфікації Ліги конференцій.

Харківський "Металіст 1925" і закарпатський "Минай" вилетіли в першу лігу. Натомість в УПЛ підіймаються львівські "Карпати" та "Інгулець" зі смт Петрове.

Фото: УПЛ