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Інфографіка

УПЛ: "Олександрії" загрожує технічна поразка за матч зі "Шахтарем"

27 лютого, 2024 вiвторок
19:21
Футбол Іван Калюжний

У 18-му турі чемпіонату України "Олександрія" випустила на матч зі "Шахтарем" не заявленого футболіста

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

У матчі "Олександрія" - "Шахтар" (0:0) за господарів зіграв Іван Калюжний, проте гравець не був офіційно заявлений. Тепер команді загрожує технічна поразка.

"Цей гравець належить клубу, але першу частину сезону провів в оренді в ЛНЗ. На другу частину "Олександрія" його повернула і … просто забула повторно дозаявити. Така халатність очевидно обернеться технічними 0:3. У самій команді про ситуацію дізнались сьогодні буквально годину тому після товариського матчу з "Інгульцем". Інформатором став ніякий не делегат матчу і не представник УПЛ, а один з працівників "Шахтаря", - написав Бурбас.

УПЛ: 18-й тур

У першому після зимової перерви турі "Кривбас" розгромив "ЛНЗ Черкаси" з рахунком 3:0, набрав 37 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Клуб з Кривого Рогу відірвався на 2 пункти від "Дніпра-1", який зіграв унічию з "Минаєм" - 1:1 - та має 35 балів. 

"Полісся" звело внічию 1:1 гру із "Рухом" та з 33 очками залишилося третім. "Шахтар" не зміг здолати "Олександрію" - 0:0 - та з 32 пунктами йде четвертим. На відстань у 1 бал до чинних чемпіонів наблизилося "Динамо", яке переграло "Металіст 1925" - 4:2. 

Результати усіх матчів 18-го туру УПЛ тут.   

Фото: upl.ua

Теги:
Спорт
Шахтар
УПЛ
Чемпіонат України
Олександрія
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