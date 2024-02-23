Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 18-го туру чемпіонату України

УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 18-го туру чемпіонату України

23 лютого, 2024 п'ятниця
12:25

У п'ятницю, 23 лютого, матчем "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас" після зимової паузи відновлюється чемпіонат України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Чемпіонат України відновиться після зимової перерви матчами 18-го туру. Після першої частини УПЛ турнірну таблицю очолюють "Кривбас" та "Дніпро-1", які мають по 34 очка. Третім з 32 пунктами йде "Полісся". Четвертий з двома матчами у запасі та 31 балом "Шахтар". На п'ятій позиції розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше за конкурентів та набрало 28 очок. "ЛНЗ Черкаси" з 20 пунктами йде 10-м. 

Трансляції більшості матчів доступні на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV. 

Чемпіонат України з футболу 

18-й тур

23 лютого 

15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас" 

25 лютого 

13:00 "Верес" - "Колос" 

13:00 "Дніпро-1" - "Минай" 

15:30 "Металіст 1925" - "Динамо" 

18:00 "Рух" - "Полісся" 

26 лютого 

13:00 "Зоря" - "Ворскла" 

13:00 "Олександрія" - "Шахтар" 

15:30 "Оболонь" - "Чорноморець" 

Фото: upl.ua

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
УПЛ
Зоря
Чемпіонат України
Результати футбольних матчів
Читайте також:
фейк
21 лютого, 2024 середа
"Західні куратори вважають Зеленського неефективним, а в Авдіївці були таємні катівні": російські фейки за 20 лютого
Зеленський
23 лютого, 2024 п'ятниця
"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні
Ван Ї
22 лютого, 2024 четвер
"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.76
  • EUR
    Купівля 41.32
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
12:33
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
12:33
Фінляндія, Україна
На війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Фінляндії
12:17
Путін
Британська розвідка пояснила, навіщо Путін продовжує "зачищати" інформпростір у РФ
12:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Харчова мафія знову рветься до годівниці міноборони
12:07
Оновлено
санкції проти РФ
ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти РФ, у списках - причетні до депортації українських дітей
12:04
Ексклюзив
блокада кордону
Як українські водії живуть у чергах на кордоні. Репортаж Еспресо
12:03
Андрій Хливнюк
Фронтмен "Бумбокс" та військовий Хливнюк розповів, за яких умов співатиме російськомовні хіти
12:01
Інтерв’ю
Як Росія викрала Крим. Пояснює історик Сергій Громенко
11:58
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт про демобілізацію строковиків
11:48
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти навіть після захоплення Авдіївки бояться пересуватися містом, - Згурець
11:47
Польсько-український конфлікт
У Польщі невідомі висипали український ріпак з трьох зерновозів: Кубраков вимагає покарати причетних
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Військова стратегія України: вижити в 2024 році, щоб перемогти в 2025 році. Акценти світових ЗМІ 23 лютого
11:16
Огляд
Хто може виїжджати за кордон?
Які категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон та чи можна оскаржити рішення про відмову
11:16
Сумська образила свого племінника, який дав інтерв'ю про її доньку Паперну, яка знімається в російських серіалах
11:13
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ
11:04
електроенергія
Україна почала торгувати електроенергією з Угорщиною: ситуація в енергосистемі станом на 23 лютого
10:59
Ексклюзив
Сергій Пашинський
"Ніяких нафтопродуктів Курченка не було - це міф": адвокат Федур про справу Пашинського
10:41
автомат
Укроборонпром складатиме стрілецьку зброю відповідно до стандартів НАТО
10:37
Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено
10:24
діти, війна з Росією
Депортованим дітям з ТОТ нав'язують прорадянські наративи у таборах у Білорусі, - "Схеми"
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 лютого: долар та євро подорожчали
10:21
Інформаторці РФ, яку завербував її син-бойовик "ДНР", загрожує довічне ув'язнення
10:11
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ стала жінкою року за версією Time і прокоментувала свою відсутність у списку на "Оскар-2024"
10:05
російська армія, мобілізація
Окупанти змушують співробітників підприємств на ТОТ відзначатись у військкоматах, - Атеш
10:02
Придністров'я
"Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить": посол України про можливість ескалації ситуації у Придністров’ї
10:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому Росія напала на Україну саме зараз
09:58
Ексклюзив
"Усе залежить від Шольца": Згурець припустив, скільки далекобійних ракет Taurus може отримати Україна
09:44
Золтан Ковач
Уряд Угорщини закликав Україну та Росію до переговорів до другої річниці повномасштабного вторгнення
09:21
Україна ЄС
Країни ЄС намагаються зібрати $1,5 млрд на закупівлю боєприпасів для України, - FT
09:18
Радослав Сікорський
"Наслідки для альянсів США по всьому світу": МЗС Польщі застерегло Конгрес від несхвалення допомоги Україні
09:09
Російські рублі
У МВФ прокоментували можливості конфіскації російських активів
09:03
OPINION
Кайлан Мелік
Над Україною нависла ще одна прихована небезпека
08:56
порт
Партизани показали місце швартовки військових кораблів РФ у Новоросійську
08:55
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2002
На Авдіївському напрямку ворог перегруповується після значних втрат, - речник Нацгвардії України
08:21
Зеленський
"Десятки тисяч": Зеленський прокоментував втрати України у повномасштабній війні
08:21
Оновлено
Влучання у Дніпрі
Росія обстріляла Україну "шахедами" та ракетами: у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, на Одещині загинули три людини
08:01
OPINION
Руслан Рохов
Путін готується анексувати Придністров'я
07:46
Оновлено
втрати росіян
Тисяча військових, 49 артсистем та 32 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:38
Вірменія "заморожує" участь в ОДКБ, - Пашинян
07:18
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 "шахеди"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV