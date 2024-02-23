УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 18-го туру чемпіонату України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Чемпіонат України відновиться після зимової перерви матчами 18-го туру. Після першої частини УПЛ турнірну таблицю очолюють "Кривбас" та "Дніпро-1", які мають по 34 очка. Третім з 32 пунктами йде "Полісся". Четвертий з двома матчами у запасі та 31 балом "Шахтар". На п'ятій позиції розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше за конкурентів та набрало 28 очок. "ЛНЗ Черкаси" з 20 пунктами йде 10-м.

Трансляції більшості матчів доступні на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Чемпіонат України з футболу

18-й тур

23 лютого

15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас"

25 лютого

13:00 "Верес" - "Колос"

13:00 "Дніпро-1" - "Минай"

15:30 "Металіст 1925" - "Динамо"

18:00 "Рух" - "Полісся"

26 лютого

13:00 "Зоря" - "Ворскла"

13:00 "Олександрія" - "Шахтар"

15:30 "Оболонь" - "Чорноморець"

Фото: upl.ua