УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 18-го туру чемпіонату України
У п'ятницю, 23 лютого, матчем "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас" після зимової паузи відновлюється чемпіонат України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України відновиться після зимової перерви матчами 18-го туру. Після першої частини УПЛ турнірну таблицю очолюють "Кривбас" та "Дніпро-1", які мають по 34 очка. Третім з 32 пунктами йде "Полісся". Четвертий з двома матчами у запасі та 31 балом "Шахтар". На п'ятій позиції розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше за конкурентів та набрало 28 очок. "ЛНЗ Черкаси" з 20 пунктами йде 10-м.
Трансляції більшості матчів доступні на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Чемпіонат України з футболу
18-й тур
23 лютого
15:30 "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас"
25 лютого
13:00 "Верес" - "Колос"
13:00 "Дніпро-1" - "Минай"
15:30 "Металіст 1925" - "Динамо"
18:00 "Рух" - "Полісся"
26 лютого
13:00 "Зоря" - "Ворскла"
13:00 "Олександрія" - "Шахтар"
15:30 "Оболонь" - "Чорноморець"
Фото: upl.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.22 Купівля 38.22Продаж 38.76
- EUR Купівля 41.32Продаж 42.11
- Актуальне
- Важливе