УПЛ: розклад та результати матчів 9-го туру чемпіонату України
У п'ятницю, 17 жовтня, стартує 9-й тур чемпіонату України з футболу: "Полісся" приймає "Шахтар", "Зоря" - "Динамо", "Рух" - "Кривбас", а "Кудрівка" - "Металіст 1925"
Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.
Наживо усі матчі українського чемпіонату показує телеканал УПЛ ТБ, трансляції якого доступні на усіх найбільших OTT-платформах.
На паузу для відбіркових матчів збірних лідером УПЛ пішов "Шахтар", який має 17 очок. Слідом розташувалися "Динамо" та "Кривбас", що набрали по 16 пунктів. Поруч з ними "Полісся" і "Металіст 1925" - по 15 балів.
Чемпіонат України
9-й тур
17 жовтня
15:30 "Полтава" - "Оболонь"
18 жовтня
13:00 "Рух" - "Кривбас"
15:30 "Зоря" - "Динамо"
18:00 "Полісся" - "Шахтар"
19 жовтня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Колос"
15:30 "Верес" - "Олександрія"
18:00 "Карпати" - "Епіцентр"
20 жовтня
18:00 "Кудрівка" - "Металіст 1925"
