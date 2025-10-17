УПЛ: розклад та результати матчів 9-го туру чемпіонату України

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга .

Наживо усі матчі українського чемпіонату показує телеканал УПЛ ТБ, трансляції якого доступні на усіх найбільших OTT-платформах.

На паузу для відбіркових матчів збірних лідером УПЛ пішов "Шахтар", який має 17 очок. Слідом розташувалися "Динамо" та "Кривбас", що набрали по 16 пунктів. Поруч з ними "Полісся" і "Металіст 1925" - по 15 балів.

Чемпіонат України

9-й тур

17 жовтня

15:30 "Полтава" - "Оболонь"

18 жовтня

13:00 "Рух" - "Кривбас"

15:30 "Зоря" - "Динамо"

18:00 "Полісся" - "Шахтар"

19 жовтня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Колос"

15:30 "Верес" - "Олександрія"

18:00 "Карпати" - "Епіцентр"

20 жовтня

18:00 "Кудрівка" - "Металіст 1925"