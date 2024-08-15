"Вікторія" - "Кривбас": де та коли дивитися повторний матч кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".

Клуб з Кривого Рогу зіграє у повторній зустрічі з "Вікторією" у Плзені. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv).

У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Переможець пари у раунді плей-офф зустрінеться з шотландським "Хартс".

Ліга Європи

Кваліфікація. 3-й раунд. Повторна гра

"Вікторія" (Чехія) - "Кривбас" (Україна)

Перший матч - 2:1

15 серпня

Плзень, Чехія, Міський стадіон

Початок - 20:00

Пряма трансляція на УПЛ ТБ