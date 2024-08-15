"Вікторія" - "Кривбас": де та коли дивитися повторний матч кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 15 серпня, "Кривбас" грає у Плзені проти чеської "Вікторії" у повторному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Клуб з Кривого Рогу зіграє у повторній зустрічі з "Вікторією" у Плзені. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv).
У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Переможець пари у раунді плей-офф зустрінеться з шотландським "Хартс".
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд. Повторна гра
"Вікторія" (Чехія) - "Кривбас" (Україна)
Перший матч - 2:1
15 серпня
Плзень, Чехія, Міський стадіон
Початок - 20:00
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