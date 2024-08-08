"Кривбас" - "Вікторія": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 8 серпня, "Кривбас" у Кошице зустрічається з чеською "Вікторією" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу".
Клуб з Кривого Рогу прийматиме суперників по єврокубках у словацькому місті Кошице. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv).
Переможець пари "Кривбас" - "Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс".
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд. 1-й матч
"Кривбас" (Україна) - "Вікторія" (Чехія)
8 серпня, Кошице, Словаччина, "Кошицька футбалова арена"
Початок - 21:00
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