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Головна Футбол "Кривбас" - "Вікторія": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
Анонс

"Кривбас" - "Вікторія": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Дмитро Марценишин
8 серпня, 2024 четвер
12:56
Футбол Кривбас

У четвер, 8 серпня, "Кривбас" у Кошице зустрічається з чеською "Вікторією" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Кривбасу"

Клуб з Кривого Рогу прийматиме суперників по єврокубках у словацькому місті Кошице. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал УПЛ ТБ, який доступний на більшості ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv). 

Переможець пари "Кривбас" - "Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс". 

Ліга Європи 

Кваліфікація. 3-й раунд. 1-й матч

"Кривбас" (Україна) - "Вікторія" (Чехія) 

8 серпня, Кошице, Словаччина, "Кошицька футбалова арена"

Початок - 21:00

Пряма трансляція на УПЛ ТБ


 
Теги:
Спорт
Ліга Європи
єврокубки
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