Воротар збірної України відновився від травми напередодні старту Ліги націй
Воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін повернувся до тренувань
Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".
За словами головного тренера Рогера Шмідта, Анатолій Трубін готовий взяти участь у матчі 3-го туру чемпіонату Португалії проти "Ештрели Амадори".
Це означає, що український воротар відновився від травми (прим. - розтягнення гомілкостопу), і зможе взяти участь у матчах збірної України в Лізі націй.
Збірна України та Ліга націй
У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців.
Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.
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