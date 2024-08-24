Воротар збірної України відновився від травми напередодні старту Ліги націй

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

За словами головного тренера Рогера Шмідта, Анатолій Трубін готовий взяти участь у матчі 3-го туру чемпіонату Португалії проти "Ештрели Амадори".

Це означає, що український воротар відновився від травми (прим. - розтягнення гомілкостопу), і зможе взяти участь у матчах збірної України в Лізі націй.

Збірна України та Ліга націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.