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Головна Футбол Воротар збірної України відновився від травми напередодні старту Ліги націй

Воротар збірної України відновився від травми напередодні старту Ліги націй

Влад Дідусь
24 серпня, 2024 субота
21:22
Футбол Анатолій Трубін, збірна України, Євро-2024

Воротар португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін повернувся до тренувань

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

За словами головного тренера Рогера Шмідта, Анатолій Трубін готовий взяти участь у матчі 3-го туру чемпіонату Португалії проти "Ештрели Амадори".

Це означає, що український воротар відновився від травми (прим. - розтягнення гомілкостопу), і зможе взяти участь у матчах збірної України в Лізі націй.

Збірна України та Ліга націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.

Теги:
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Бенфіка
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