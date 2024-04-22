Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ після 25-го туру
За підсумками 25-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" зберіг лідерство та зберіг відрив від "Динамо" у 4 очки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 25-му турі Прем'єр-ліги "Шахтар"переміг "Зорю" 2:1. "Динамо" на своєму полі розгромило "Полісся" 3:0, "Кривбас" переграв у гостях "Чорноморець" 2:1, а "Дніпро-1" зіграв унічию з "Вересом".
"Шахтар" набрав 58 очок та зберіг відрив від "Динамо". Кияни мають 54 пункти та займають другий місце. "Кривбас" із 51 балом йде третім, а "Дніпро-1" - із 45 - четвертим. При цьому динамівці та "гірники" мають по грі у запасі.
Фото: upl.ua
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