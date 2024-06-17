Легко точно не буде: з ким збірна України зіграє на Євро-2024

Календар матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Фото: Getty Images

Збірна Румунії - суперник України у 1-му турі Євро-2024

Сумарна трансферна вартість: 92,1 млн євро

Місце в рейтингу ФІФА: 46

Головний тренер: Едвард Йорданеску

Заявка збірної Румунії на Євро-2024

Голкіпери: Хораціу Молдован (“Атлетико” Іспанія), Флорін Ніце (“Газіантеп”, Туреччина), Штефан Тирновану (“Стяуа”, Румунія)

Захисники: Андрій Раціу (“Райо Вальєкано”, Іспанія), Васіле Могош (ЧФР “Клуж”, Румунія), Андрій Бурце (“Аль-Охдуд” Саудівська Аравія), Раду Дрегушин (“Тоттенгем”, Англія), Адріан Рус (“Пафос”, Кіпр), Іонуц Неделчару (“Палермо”, Італія), Богдан Раковіцан (“Ракув”, Польща), Нікушор Банку (“Університета Крайова”, Румунія).

Півзахисники: Дейан Сореску (“Газіантеп”, Туреччина), Ніколає Станчу (“Дамак”, Саудівська Аравія), Маріус Марін (“Піза”, Італія), Александру Чікилдеу (“Коньяспор”, Туреччина), Резван Марін (“Емполі”, Італія), Денніс Манн, Валентин Міхейле (обидва — “Парма”, Італія), Яніс Хаджі (“Алавес”, Іспанія), Адріан Шут, Даріус Олару, Флорінель Коман (усі — “Стяуа”, Румунія).

Нападники: Деніс Дрегуш (“Газіантеп”, Туреччина), Джордже Пушкаш (“Барі”, Італія), Деніс Алібек (“Муайтер”, Катар), Данієль Бірліджа (ЧФР “Клуж”, Румунія).

Фото: Getty Images

Збірна Румунії - це суперник з якої розпочнеться пригода української команди на Євро-2024. І якщо десь наші футболісти повинні перемагати, то це точно у цьому матчі.

При всій повазі, але Румунію складно назвати командою рівня чемпіонату Європи. Так, вони пройшли кваліфікацію без поразок, але і група у них була непристойно легкою: Андорра, Косово, Білорусь, Ізраїль та Швейцарія (в цей час, коли Україна змагалась з Англією та Італією).

У Румунії великий відсоток футболістів, які виступають у закордонних лігах (73,1%, в України 46,2%), але це не елітні чемпіонати, на відмінно від наших гравців.

Головний гравець румунської збірної, якого варто виділити, це 22-річний Раду Дрегушин. Мабуть, він єдиний футболіст Румунії, який потенційно міг би грати в основі збірної України. Взимку англійський “Тоттенгем” виграв боротьбу у “Баварії” та заплатив за центрбека 25 млн євро, але адаптуватись в АПЛ румун поки не зміг.

Фото: Getty Images

Дрегушин підходить до ЧЄ не в найкращій формі, адже за останні пів року зіграв лише 424 хвилини. Водночас наголошує, що Румунія не аутсайдер групи E і боротиметься за вихід у плей-офф.

“Нам на руку, що нас знову всі вважають аутсайдерами. Ніхто не вірив, що ми вийдемо на Євро-2024, а ми виграли свою відбіркову групу. Це вселяє в нас велику впевненість. Ми переконані, що зможемо виступити на хорошому європейському рівні. І я не думаю, що ми аутсайдери. Постараємося це показати в матчі з Україною. Упевнений, що ми дуже добре вивчимо цю команду, і складемо план на перемогу в майбутньому поєдинку”, - сказав Раду Дрегушин.

Румуни вшосте у своїй історії зіграють на Євро. Лише одного разу вони здолали груповий етап: у 2000 році дійшли до чвертьфіналу. Чи зможе ця збірна показати вдалий результат на ЧЄ-2024? Це буде справжнє диво.

Фото: Getty Images

Збірна Словаччини - надважливий матч у 2-му турі

Сумарна трансферна вартість: 156,4 млн євро

Місце в рейтингу ФІФА: 48

Головний тренер: Франческо Кальцона

Заявка збірної Словаччини на Євро-2024

Воротарі: Мартін Дубравка (“Ньюкасл”, Англія), Марек Родак (“Фулгем”, Італія), Генріх Равас (“Нью-Інгленд Революшн”, США).

Захисники: Петер Пекарік (“Герта”, Німеччина), Денис Вавро (“Копенгаген”, Данія), Адам Оберт (“Кальярі”, Італія), Мілан Шкріньяр (ПСЖ, Франція), Давид Ганцко (“Феєнорд”, Нідерланди), Вернон Де Марко (“Гатта Клуб”, ОАЕ), Себастьян Коша (“Спартак Трнава”, Словаччина).

Півзахисники: Томаш Ріго (“Банік”, Словаччина), Ондрей Дуда (“Верона”, Італія), Ласло Бенеш (“Гамбург”, Німеччина), Патрік Грошовськи (“Генк”, Бельгія), Матуш Беро (“Бохум”, Німеччина), Юрай Куцка (“Слован Братислава”, Словаччина), Станіслав Лоботка (“Наполі”, Італія).

Нападники: Томаш Суслов (“Верона”, Італія), Роберт Боженик (“Боавішта”, Португалія), Лукаш Хараслін (“Спарта Прага”, Чехія), Давід Дюріш (“Асколі”, Італія), Іван Шранц (“Славія Прага”, Чехія), Давід Стрелец (“Слован”, Словаччина), “Любомир Тупта” (Слован Ліберець, Чехія), Лео Зауер (“Феєноорд”, Нідерланди).

Фото: Getty Images

Dobrý deň! Збірна Словаччини втретє у своїй історії зіграє на ЧЄ з футболу і банда тут зібралась серйозна. Команді Сергія Реброва явно не можна недооцінювати цього суперника.

Головна сила команди - це без сумніву лінія захисту. Виділяється Давід Ганцко, який провів дуже сильний сезон у чемпіонаті Нідерландів, і готується до трансферу в топ-клуб. Не варто забувати й про Мілана Шкриньяра. Можливо, пік форми центрбека вже позаду, але він є капітаном збірної, а зі своїм досвідом може створити проблеми для нашої атаки!

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У Словаччини також дуже сильна середня лінія. Ймовірно, що в основі гратиме тріо Юрай Куцка - Ондрей Дуда - Станіслав Лоботка. Останній є одним з найкращих півзахисників Серія А.

Основним голкіпером Словаччини є 35-річний Мартін Дубравка. З 2018-го воротар відіграв 152 матчі в АПЛ, але зараз перебуває не в найкращій формі: пропустив 48 мʼячів у минулому сезоні. Сподіваємось, що Артем Довбик і компанія зможуть ще більше зіпсувати статистику Дубравки.

2-й тур групової стадії зазвичай є найважливішим на ЧЄ. У цей день ми можемо гарантувати собі плей-офф. Матч проти Словаччини буде надважливим. На папері все дуже просто - потрібно перемагати. Виграш прогнозують і букмекери. Проте, як буде на футбольному полі?

Фото: Getty Images

Збірна Бельгії - іспит для команди Сергія Реброва у 3-му турі

Сумарна трансферна вартість: 584,5 млн євро

Місце в рейтингу ФІФА: 3

Головний тренер: Доменіко Тедеско

Заявка збірної Бельгії на Євро-2024

Воротарі: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Німеччина), Томас Камінські ("Лутон Таун", Англія), Мац Селс ("Ноттінгем Форест", Англія).

Захисники: Тімоті Кастаньє ("Фулгем", Англія), Зено Дебаст ("Андерлехт", Бельгія), Максим де Куйпер ("Брюгге", Бельгія), Ваут Фас ("Лестер Сіті", Англія), Артур Теате ("Ренн", Франція), Ян Вертонген ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія), Орель Мангала ("Ліон", Франція), Амаду Онана ("Евертон", Англія), Юрі Тілеманс ("Астон Вілла", Англія), Артур Вермеерен ("Атлетіко Мадрид", Іспанія), Астер Вранкс ("Вольфсбург", Німеччина), Аксель Вітсель ("Атлетико Мадрид", Іспанія).

Нападники: Йохан Бакайоко (ПСВ, Нідерланди), Яннік Карраско ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Італія), Джеремі Доку ("Манчестер Сіті", Англія), Ромелу Лукаку ("Рома", Італія), Доді Лукебакіо ("Севілья", Іспанія), Лоїс Опенда ("Лейпциг", Німеччина), Леандро Троссар ("Арсенал", Англія).

Фото: Getty Images

Бельгія явно виділяється у компанії України, Румунії та Словаччини. Як географічно, так і за статусом збірної. За останні 10 років бельгійці стали одними з найкращих команд Європи. Лише пригадайте результати: чвертьфінали ЧС-2014, Євро-2016 та Євро-2020, "бронза" на ЧС-2018. Вражає!

Хоча після ЧС-2022, де Бельгія не змогла вийти з групи, й заведено вважати, що кращі часи команди вже позаду.

Відбувається зміна поколінь, нові обличчя повинні замінити іконічних для Бельгії Едена Азара, Дріса Мертенса, Венсана Компані, Тобі Алдервейрельда.

І насправді у збірної Бельгії є чимало молодих футболістів, які можуть стати головними зірками цього ЧЄ. Явно виділяється 22-річний Жеремі Доку, який минулого літа перейшов у "Манчестер Сіті" за 60 млн євро.

"У національній збірній він є важливою зброєю завдяки швидкості та дриблінгу. І хоча він відрізняється за стилем гри, Жеремі вважають наступником Едена Азара", - пише Nieuwsblad.

Фото: Getty Images

Про знаменитий півзахист бельгійців розповідати багато не треба. Кевін Де Брюйне, який є одним з найвеличніших світових гравців покоління, мріє виграти міжнародний трофей для своєї країни. Разом з ним у тріо найімовірніше гратимуть Амаду Онана (одноклубник нашого Миколенка в "Евертоні") та Орель Мангала з "Ліону".

Головна втрата для збірної Бельгії - це Тібо Куртуа. Конкурент Андрія Луніна в "Реалі" пропустив майже весь сезон через травму і відмовився грати на ЧЄ. У воротах його замінить 31-річний Кун Кастельс, який провів посередній сезон у "Вольфсбургу". Позиція голкіпера це справді серйозна проблема для бельгійців на цьому Євро. Чекаємо на вдалі удари наших футболістів по воротах суперника!

Фото: Getty Images

Водночас у бельгійців сильна лінія оборони. Проте і тут є проблеми. За інформацією Transfermarkt, центрбеки Артур Теате та Ян Вертонген зараз травмовані. Їхня оптимальна готовність до матчу з Україною під питанням. В останню мить перед стартом ЧЄ також вилетів Томас Меньє, його прибрали зі заявки на Євро, а заміну не знайшли.

Бельгія - це останній суперник України на груповій стадії Євро-2024. І як же хочеться достроково гарантувати собі плей-офф, і не залежати від результату цієї зустрічі...

Фото: Getty Images