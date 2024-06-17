Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Легко точно не буде: з ким збірна України зіграє на Євро-2024
Аналітика

Легко точно не буде: з ким збірна України зіграє на Євро-2024

Влад Дідусь
17 червня, 2024 понедiлок
07:30
Футбол збірна Бельгії, Євро-2024

Еспресо.TV розповідає про суперників збірної України з футболу у груповому раунді Євро-2024

Зміст

Календар матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції. 

Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України

Фото: Getty Images

Збірна Румунії - суперник України у 1-му турі Євро-2024

Сумарна трансферна вартість: 92,1 млн євро

Місце в рейтингу ФІФА: 46

Головний тренер: Едвард Йорданеску

Заявка збірної Румунії на Євро-2024

Голкіпери: Хораціу Молдован (“Атлетико” Іспанія), Флорін Ніце (“Газіантеп”, Туреччина), Штефан Тирновану (“Стяуа”, Румунія)

Захисники: Андрій Раціу (“Райо Вальєкано”, Іспанія), Васіле Могош (ЧФР “Клуж”, Румунія), Андрій Бурце (“Аль-Охдуд” Саудівська Аравія), Раду Дрегушин (“Тоттенгем”, Англія), Адріан Рус (“Пафос”, Кіпр), Іонуц Неделчару (“Палермо”, Італія), Богдан Раковіцан (“Ракув”, Польща), Нікушор Банку (“Університета Крайова”, Румунія).

Півзахисники: Дейан Сореску (“Газіантеп”, Туреччина), Ніколає Станчу (“Дамак”, Саудівська Аравія), Маріус Марін (“Піза”, Італія), Александру Чікилдеу (“Коньяспор”, Туреччина), Резван Марін (“Емполі”, Італія), Денніс Манн, Валентин Міхейле (обидва — “Парма”, Італія), Яніс Хаджі (“Алавес”, Іспанія), Адріан Шут, Даріус Олару, Флорінель Коман (усі — “Стяуа”, Румунія).

Нападники: Деніс Дрегуш (“Газіантеп”, Туреччина), Джордже Пушкаш (“Барі”, Італія), Деніс Алібек (“Муайтер”, Катар), Данієль Бірліджа (ЧФР “Клуж”, Румунія).

збірна Румунії

Фото: Getty Images

Збірна Румунії - це суперник з якої розпочнеться пригода української команди на Євро-2024. І якщо десь наші футболісти повинні перемагати, то це точно у цьому матчі.

При всій повазі, але Румунію складно назвати командою рівня чемпіонату Європи. Так, вони пройшли кваліфікацію без поразок, але і група у них була непристойно легкою: Андорра, Косово, Білорусь, Ізраїль та Швейцарія (в цей час, коли Україна змагалась з Англією та Італією).

У Румунії великий відсоток футболістів, які виступають у закордонних лігах (73,1%, в України 46,2%), але це не елітні чемпіонати, на відмінно від наших гравців.

Головний гравець румунської збірної, якого варто виділити, це 22-річний Раду Дрегушин. Мабуть, він єдиний футболіст Румунії, який потенційно міг би грати в основі збірної України. Взимку англійський “Тоттенгем” виграв боротьбу у “Баварії” та заплатив за центрбека 25 млн євро, але адаптуватись в АПЛ румун поки не зміг. 

Раду Дрегушин

Фото: Getty Images

Дрегушин підходить до ЧЄ не в найкращій формі, адже за останні пів року зіграв лише 424 хвилини. Водночас наголошує, що Румунія не аутсайдер групи E і боротиметься за вихід у плей-офф. 

“Нам на руку, що нас знову всі вважають аутсайдерами. Ніхто не вірив, що ми вийдемо на Євро-2024, а ми виграли свою відбіркову групу. Це вселяє в нас велику впевненість. Ми переконані, що зможемо виступити на хорошому європейському рівні. І я не думаю, що ми аутсайдери. Постараємося це показати в матчі з Україною. Упевнений, що ми дуже добре вивчимо цю команду, і складемо план на перемогу в майбутньому поєдинку”, - сказав Раду Дрегушин. 

Румуни вшосте у своїй історії зіграють на Євро. Лише одного разу вони здолали груповий етап: у 2000 році дійшли до чвертьфіналу. Чи зможе ця збірна показати вдалий результат на ЧЄ-2024? Це буде справжнє диво.

збірна Румунії

Фото: Getty Images

Збірна Словаччини - надважливий матч у 2-му турі

Сумарна трансферна вартість: 156,4 млн євро

Місце в рейтингу ФІФА:  48

Головний тренер: Франческо Кальцона

Заявка збірної Словаччини на Євро-2024

Воротарі: Мартін Дубравка (“Ньюкасл”, Англія), Марек Родак (“Фулгем”, Італія), Генріх Равас (“Нью-Інгленд Революшн”, США).

Захисники: Петер Пекарік (“Герта”, Німеччина), Денис Вавро (“Копенгаген”, Данія), Адам Оберт (“Кальярі”, Італія), Мілан Шкріньяр (ПСЖ, Франція), Давид Ганцко (“Феєнорд”, Нідерланди), Вернон Де Марко (“Гатта Клуб”, ОАЕ), Себастьян Коша (“Спартак Трнава”, Словаччина).

Півзахисники: Томаш Ріго (“Банік”, Словаччина), Ондрей Дуда (“Верона”, Італія), Ласло Бенеш (“Гамбург”, Німеччина), Патрік Грошовськи (“Генк”, Бельгія), Матуш Беро (“Бохум”, Німеччина), Юрай Куцка (“Слован Братислава”, Словаччина), Станіслав Лоботка (“Наполі”, Італія).

Нападники: Томаш Суслов (“Верона”, Італія), Роберт Боженик (“Боавішта”, Португалія), Лукаш Хараслін (“Спарта Прага”, Чехія), Давід Дюріш (“Асколі”, Італія), Іван Шранц (“Славія Прага”, Чехія), Давід Стрелец (“Слован”, Словаччина), “Любомир Тупта” (Слован Ліберець, Чехія), Лео Зауер (“Феєноорд”, Нідерланди).

Збірна Словаччини, Євро-2024

Фото: Getty Images

Dobrý deň! Збірна Словаччини втретє у своїй історії зіграє на ЧЄ з футболу і банда тут зібралась серйозна. Команді Сергія Реброва явно не можна недооцінювати цього суперника. 

Головна сила команди - це без сумніву лінія захисту. Виділяється Давід Ганцко, який провів дуже сильний сезон у чемпіонаті Нідерландів, і готується до трансферу в топ-клуб. Не варто забувати й про Мілана Шкриньяра. Можливо, пік форми центрбека вже позаду, але він є капітаном збірної, а зі своїм досвідом може створити проблеми для нашої атаки! 

Збірна Словаччини, Євро-2024, Давід Ганцко та Мілан Шкриньяр

Фото: Getty Images

У Словаччини також дуже сильна середня лінія. Ймовірно, що в основі гратиме тріо Юрай Куцка  - Ондрей Дуда - Станіслав Лоботка. Останній є одним з найкращих півзахисників Серія А.

Основним голкіпером Словаччини є 35-річний Мартін Дубравка. З 2018-го воротар відіграв 152 матчі в АПЛ, але зараз перебуває не в найкращій формі: пропустив 48 мʼячів у минулому сезоні. Сподіваємось, що Артем Довбик і компанія зможуть ще більше зіпсувати статистику Дубравки.

2-й тур групової стадії зазвичай є найважливішим на ЧЄ. У цей день ми можемо гарантувати собі плей-офф. Матч проти Словаччини буде надважливим. На папері все дуже просто - потрібно перемагати. Виграш прогнозують і букмекери. Проте, як буде на футбольному полі? 

Збірна Словаччини, Євро-2024, Мартін Дубравка

Фото: Getty Images

Збірна Бельгії - іспит для команди Сергія Реброва у 3-му турі

Сумарна трансферна вартість: 584,5 млн євро

Місце в рейтингу ФІФА: 3

Головний тренер: Доменіко Тедеско

Заявка збірної Бельгії на Євро-2024

Воротарі: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Німеччина), Томас Камінські ("Лутон Таун", Англія), Мац Селс ("Ноттінгем Форест", Англія).

Захисники: Тімоті Кастаньє ("Фулгем", Англія), Зено Дебаст ("Андерлехт", Бельгія), Максим де Куйпер ("Брюгге", Бельгія), Ваут Фас ("Лестер Сіті", Англія), Артур Теате ("Ренн", Франція), Ян Вертонген ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія), Орель Мангала ("Ліон", Франція), Амаду Онана ("Евертон", Англія), Юрі Тілеманс ("Астон Вілла", Англія), Артур Вермеерен ("Атлетіко Мадрид", Іспанія), Астер Вранкс ("Вольфсбург", Німеччина), Аксель Вітсель ("Атлетико Мадрид", Іспанія).

Нападники: Йохан Бакайоко (ПСВ, Нідерланди), Яннік Карраско ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Італія), Джеремі Доку ("Манчестер Сіті", Англія), Ромелу Лукаку ("Рома", Італія), Доді Лукебакіо ("Севілья", Іспанія), Лоїс Опенда ("Лейпциг", Німеччина), Леандро Троссар ("Арсенал", Англія).

збірна Бельгії, Євро-2024

Фото: Getty Images

Бельгія явно виділяється у компанії України, Румунії та Словаччини. Як географічно, так і за статусом збірної. За останні 10 років бельгійці стали одними з найкращих команд Європи. Лише пригадайте результати: чвертьфінали ЧС-2014, Євро-2016 та Євро-2020, "бронза" на ЧС-2018. Вражає!

Хоча після ЧС-2022, де Бельгія не змогла вийти з групи, й заведено вважати, що кращі часи команди вже позаду. 

Відбувається зміна поколінь, нові обличчя повинні замінити іконічних для Бельгії Едена Азара, Дріса Мертенса, Венсана Компані, Тобі Алдервейрельда. 

І насправді у збірної Бельгії є чимало молодих футболістів, які можуть стати головними зірками цього ЧЄ. Явно виділяється 22-річний Жеремі Доку, який минулого літа перейшов у "Манчестер Сіті" за 60 млн євро. 

"У національній збірній він є важливою зброєю завдяки швидкості та дриблінгу. І хоча він відрізняється за стилем гри, Жеремі вважають наступником Едена Азара", - пише Nieuwsblad.

Жеремі Доку, збірна Бельгії, Євро-2024

Фото: Getty Images

Про знаменитий півзахист бельгійців розповідати багато не треба. Кевін Де Брюйне, який є одним з найвеличніших світових гравців покоління, мріє виграти міжнародний трофей для своєї країни. Разом з ним у тріо найімовірніше гратимуть Амаду Онана (одноклубник нашого Миколенка в "Евертоні") та Орель Мангала з "Ліону".

Головна втрата для збірної Бельгії - це Тібо Куртуа. Конкурент Андрія Луніна в "Реалі" пропустив майже весь сезон через травму і відмовився грати на ЧЄ. У воротах його замінить 31-річний Кун Кастельс, який провів посередній сезон у "Вольфсбургу". Позиція голкіпера це справді серйозна проблема для бельгійців на цьому Євро. Чекаємо на вдалі удари наших футболістів по воротах суперника!

збірна Бельгії, Євро-2024, Кун Кастельс

Фото: Getty Images

Водночас у бельгійців сильна лінія оборони. Проте і тут є проблеми. За інформацією Transfermarkt, центрбеки Артур Теате та Ян Вертонген зараз травмовані. Їхня оптимальна готовність до матчу з Україною під питанням. В останню мить перед стартом ЧЄ також вилетів Томас Меньє, його прибрали зі заявки на Євро, а заміну не знайшли.

Бельгія - це останній суперник України на груповій стадії Євро-2024. І як же хочеться достроково гарантувати собі плей-офф, і не залежати від результату цієї зустрічі...

збірна Бельгії, Євро-2024, Кевін Де Брюйне

Фото: Getty Images

Теги:
Статті
Новини
Світ
Спорт
Словаччина
Румунія
Збірна України
Німеччина
Бельгія
Євро-2024
Пояснюємо
Читайте також:
15 червня, 2024 субота
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
Віталій Портников
15 червня, 2024 субота
Це питання виживання: Портников представив два варіанти замороження конфлікту з Росією
15 червня, 2024 субота
Військові КНДР розпочали будівельні роботи вздовж кордону з Південною Кореєю, - ЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
17 червня
08:56
Чорноморський флот РФ
Третина Чорноморського флоту Росії виведена з ладу, - речник ВМС
08:56
Китай заявив про зіткнення свого судна з філіппінським вантажним кораблем у Південнокитайському морі
08:40
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада виділяє понад $38 млн на підтримку України: частину коштів спрямують на відновлення енергетики
08:31
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
08:29
У Німеччині фіксують загострення нелегальної міграції "білоруським маршрутом"
08:09
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни утримують в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії
08:08
Китай та США
США відстають від Китаю у розвитку ядерної енергетики на 15 років, - аналітики
08:07
OPINION
Євген Магда
Про Саміт миру без емоцій
08:00
Анонс
збірна Бельгії, Євро-2024, Кевін Де Брюйне
Євро-2024: розклад усіх матчів 17 червня
07:41
окупанти
Російські окупанти вбили понад 12 тисяч цивільних українців, - генпрокурор
07:30
OPINION
Микола Княжицький
Три складові європейської інтеграції для України
07:29
Оновлено
ударний дрон «Лютий»
Міноборони РФ заявило про нібито збиття безпілотників над трьома російськими областями
07:20
Міністр фінансів США Єллен
Міністерка фінансів США: використання доходів від заморожених активів РФ Україною є законним
07:13
втрати окупантів
Українські захисники за добу знищили 2 танки, 14 артсистем і понад 1000 окупантів
07:04
Єнс Столтенберг
НАТО має показати свій ядерний арсенал світу: Столтенберг заявив про дискусії щодо приведення ракет у стан бойової готовності
07:00
Анонс
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Румунія - Україна: де та коли дивитись наш стартовий матч на Євро-2024
06:00
Огляд
Саміт миру
Саміт миру у Швейцарії: що обговорили та які його результати для України
05:55
Зірка "Володаря Перснів" представив в Україні свою режисерську роботу
05:28
Дмитро Лубінець
"Країни, які мають гарні стосунки з РФ, запропонували свої канали комунікації": Лубінець підсумував Саміт миру
01:21
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:45
Вибух
РФ вдарила по одному з корпусів відпочинкового комплексу в Харкові
00:34
Роберт Левандовські, збірна Польщі
Євро-2024: результати усіх матчів 16 червня
00:18
Оновлено
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру: хто з країн-учасниць підтримав, а хто відмовився
00:17
Букайо Сака, збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024. Англія перемогла Сербію
2024, неділя
16 червня
23:56
обстріл, ППО
Росія заявила про нібито знищення БПЛА над Краснодарським краєм
23:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби ЗСУ відбили 32 російські штурми на Покровському напрямку, ще 8 атак тривають
23:41
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України, - генпрокурор Костін
23:28
Понад 2750 українців були звільнені з в'язниць для мобілізації на фронт, - WP
23:05
Олександр Лукашенко
Ізраїль звинуватив Лукашенка у "відвертому антисемітизмі"
23:01
Путін Гаага
Попри ордер МКС на арешт, Путін може бути присутнім на подальших конференціях щодо миру в Україні, - президентка Швейцарії
22:40
Часів Яр
РФ зменшила кількість штурмів Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"
22:28
вода
У Миколаєві попередили про відключення водопостачання: причина
22:13
Ексклюзив
Віталій Портников
Політичного рішення російсько-української війни не було, немає і не буде, - Портников
22:08
Ігнаціо Кассіс
Швейцарія обговорить підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм
21:55
Оновлено
в Одесі
"Мені зручніше так. Давайте без цього": в Одесі вигнали відвідувачку бізнес-заходу за прохання до спікера перейти на українську
21:46
Ексклюзив
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
"Маємо стояти тут, поки всіх не повернемо": у Києві пройшла мирна акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
21:44
Крістіан Еріксен, збірна Данії, Євро-2024
Євро-2024. Словенія зіграла в нічию з Данією
21:25
Ексклюзив
Рівненська АЕС
Росія може атакувати атомні електростанції України, щоб ще більше нашкодити енергетичній інфраструктурі, - економіст Кушнірук
21:23
індія оон
У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру
21:15
окупант
Чи прослуховують росіяни розмови українців в окупації: у "Жовтій стрічці" пояснили
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV