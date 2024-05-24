Збірна України вилетіла з юнацького ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі групового раунду Євро-2024 збірна України U-17 поступились одноліткам з Чехії (1:3). Це вже друга поразка поспіль, у 1-му турі наша команда поступилась Сербії (0:1).

Збірна України вже немає шансів вийти з групи юнацького Євро-2024. Після двох турів чехи та серби мають по 6 очок та вже недосяжні для наших юнаків.

Свій останній матч на турнірі Україна U-17 проведе проти Кіпру у неділю, 26 травня.