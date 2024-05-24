Збірна України вилетіла з юнацького ЧЄ з футболу
Збірна України U-17 втратила шанси на вихід у наступну стадію чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі групового раунду Євро-2024 збірна України U-17 поступились одноліткам з Чехії (1:3). Це вже друга поразка поспіль, у 1-му турі наша команда поступилась Сербії (0:1).
Збірна України вже немає шансів вийти з групи юнацького Євро-2024. Після двох турів чехи та серби мають по 6 очок та вже недосяжні для наших юнаків.
Свій останній матч на турнірі Україна U-17 проведе проти Кіпру у неділю, 26 травня.
- 16 травня головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку на чемпіонат Європи - 2024.
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