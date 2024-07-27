Збірна України з футболу у меншості перемогла Марокко на Олімпіаді

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Марокко закінчився перемогою нашої команди з рахунком 2:1.

Дмитро Криськів вивів збірну України вперед на 22-й хвилині. Перевага нашої команди трималась до 64-ї хвилини, аж поки Володимир Салюк не сфолив у штрафній - за це отримав червону картку. Пенальті у ворота України реалізував Суф'ян Рахімі.

Переможний гол Україна забила на 8-й компенсованій хвилині. Ігор Краснопір приніс нашій команді перемогу.

Після 2-х матчів у турнірній таблиці групи B всі команди мають по 3 бали. У кінцевому матчі Україна зіграє проти Аргентини, а Марокко з Іраком. Зустрічі відбудуться 30 липня.

Олімпіада-2024

Футбол. Чоловіки

2-й тур. Група B

Україна - Марокко 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 - Рахімі, 64

Вилучення: Салюк, 63

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступає у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона грає під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024. Проте українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.