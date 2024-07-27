Збірна України з футболу у меншості перемогла Марокко на Олімпіаді
Ввечері суботи, 27 липня, олімпійська збірна України з футболу перемогла Марокко у 2-му турі Ігор у Парижі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Марокко закінчився перемогою нашої команди з рахунком 2:1.
Дмитро Криськів вивів збірну України вперед на 22-й хвилині. Перевага нашої команди трималась до 64-ї хвилини, аж поки Володимир Салюк не сфолив у штрафній - за це отримав червону картку. Пенальті у ворота України реалізував Суф'ян Рахімі.
Переможний гол Україна забила на 8-й компенсованій хвилині. Ігор Краснопір приніс нашій команді перемогу.
Після 2-х матчів у турнірній таблиці групи B всі команди мають по 3 бали. У кінцевому матчі Україна зіграє проти Аргентини, а Марокко з Іраком. Зустрічі відбудуться 30 липня.
Олімпіада-2024
Футбол. Чоловіки
2-й тур. Група B
Україна - Марокко 2:1
Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 - Рахімі, 64
Вилучення: Салюк, 63
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступає у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона грає під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024. Проте українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
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