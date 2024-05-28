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Зірковий конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа не зіграє проти України на Євро-2024

28 травня, 2024 вiвторок
18:57
Футбол Тібо Куртуа і Андрій Лунін

У вівторок, 28 травня, головний тренер збірної Бельгії з футболу Доменіко Тедеско обрав склад команди на Євро-2024

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Про це повідомляє офіційний сайт Бельгійської асоціації футболу.

До заявки збірної Бельгії на Євро-2024 не потрапив голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа. Головний тренер національної команди Доменіко Тедеско вважає, що воротар ще не готовий до ЧЄ, адже лише нещодавно відновився від травми.

Склад збірної Бельгії на Євро-2024

Воротарі: Кун Кастельс ("Вольфсбург", Німеччина), Томас Камінський ("Лутон", Англія), Матц Селс ("Ноттінгем Форест", Англія).

Захисники: Тімоті Кастань ("Фулгем", Англія), Максим Де Кейпер ("Брюгге"), Зено Дебаст і Ян Вертонген (обидва - "Андерлехт"), Ваут Фас ("Лестер", Англія), Тома Меньє ("Трабзонспор", Туреччина), Артюр Теате ("Ренн", Франція), Аксель Вітцель ("Атлетико", Іспанія).

Півзахисники: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія), Орель Мангаля ("Ліон", Франція), Амаду Онана ("Евертон", Англія), Юрі Тілеманс ("Астон Вілла", Англія), Артур Вермерен ("Атлетико", Іспанія), Астер Вранкс ("Вольфсбург", Німеччина), Яннік Феррейра Карраско ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія).

Нападники: Йоган Бакайоко (ПСВ, Нідерланди), Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Італія), Жеремі Доку ("Манчестер Сіті", Англія), Ромелу Лукаку ("Рома", Італія), Доді Лукебакіо ("Севілья", Іспанія), Лої Опенда ("Лейпциг", Німеччина), Леандро Троссард ("Арсенал", Англія).

Збірна Бельгії, Євро-2024

Фото: Getty Images

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції. 

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.

Збірна України

Фото: Getty Images

Склад збірної України на Євро-2024

Остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — "Динамо"), Єгор Ярмолюк ("Бренфорд", Англія).

Збірна України розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч з Німеччиною. Наступного дня наша команда вилетить до Варшави, де 7 червня зіграє з Польщею. 11 червня у Кишиневі українці зустрінуться з Молдовою. Наступного дня збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 — Вісбадена.

Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024

Фото: Getty Images


 
Теги:
Спорт
Збірна України
Бельгія
Реал
Андрій Лунін
Євро-2024
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