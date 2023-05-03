Футболіст "Металіста" у 15 років побив віковий рекорд УПЛ
Захисник харківського "Металіста" Кирило Дігтяр став наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав в УПЛ
Про це повідомляє "Чемпіон".
У матчі 24-го туру УПЛ "Металіст" на виїзді розгромно поступився СК "Дніпро-1" (0:5). На 64-й хвилині за харків'ян дебютував захисник Кирило Дігтяр, який замінив Олександра Ніколишина.
Дігтяр став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України. Зараз захиснику 15 років і 159 днів. Попередній рекорд був встановлений ще у 1992 році, коли Юрій Фенін зіграв за "Таврію" у віці 15 років 221 день.
- 3 травня президент УАФ Андрій Павелко заявив, що Комітет етики та чесної гри звернув увагу на матч 24-го туру УПЛ "Дніпро-1" - "Металіст".
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