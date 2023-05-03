Футболіст "Металіста" у 15 років побив віковий рекорд УПЛ

Про це повідомляє "Чемпіон".

У матчі 24-го туру УПЛ "Металіст" на виїзді розгромно поступився СК "Дніпро-1" (0:5). На 64-й хвилині за харків'ян дебютував захисник Кирило Дігтяр, який замінив Олександра Ніколишина.

Дігтяр став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України. Зараз захиснику 15 років і 159 днів. Попередній рекорд був встановлений ще у 1992 році, коли Юрій Фенін зіграв за "Таврію" у віці 15 років 221 день.