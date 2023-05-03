Під час матчу "Дніпро-1" - "Металіст" зафіксували нетипово високий рух ставок, - Павелко
Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що Комітет етики та чесної гри звернув увагу на матч 24-го туру УПЛ "Дніпро-1" - "Металіст"
Про це Андрій Павелко написав у фейсбуці.
"Матч "Дніпро-1" - "Металіст" привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок. Вдячний Комітету за швидку реакцію й оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі! Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них", - розповів президент УАФ.
Матч "Дніпро-1" - "Металіст" був зіграний сьогодні, 3 травня. Дніпряни розгромили харків'ян з рахунком 5:0.
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