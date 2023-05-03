Про це Андрій Павелко написав у фейсбуці.

"Матч "Дніпро-1" - "Металіст" привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок. Вдячний Комітету за швидку реакцію й оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі! Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них", - розповів президент УАФ.

Матч "Дніпро-1" - "Металіст" був зіграний сьогодні, 3 травня. Дніпряни розгромили харків'ян з рахунком 5:0.