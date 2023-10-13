Футболіст "Шахтаря" зник після матчу в Бельгії. У Росії заявили, що Роспутько попросив про притулок

Про зникнення Роспутька найпершим повідомило видання "Динамоманія".

У середу, 4 жовтня, після матчу юнацької ліги УЄФА між "Антверпеном" та донецьким "Шахтарем, на борту літака, на якому українська збірна мала повернутися додому, раптово не виявилося 19-річного півзахисника Олександра Роспутька.

Оперативно відбулись пошуки футболіста. Проте в аеропорту вдалося знайти лише акуратно складену форму гравця. Хавбек видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Роспутько і Росія

"Брутальний футбол" поділився інформацією, що Олександр Роспутько перебуває на території РФ. За інформацією джерела, саме у Росію 19-річний гравець перебрався після свого зникнення.

Головний редактор "Профутбол Digital" Володимир Звєров також підтвердив інформацію, що Олександр Роспутько дійсно перебуває у РФ. За його інформацією, на Роспутька дуже чекала "Зірка" зі Санкт-Петербурга, яка грає у третій лізі Росії.

Реакція "Шахтаря"

"Шахтар" офіційно не коментував інформацію, однак відреагував на запит видання "UA-Футбол".

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації", - йдеться у повідомленні.

Компанія Prostar Agency, яка представляла інтереси Олександра Роспутька, вже припинила співпрацю з футболістом.

"Це правда, що ми вели переговори з «Шахтарем» щодо продовження контракту і мали підписати документи після повернення до Києва. Його влаштовували запропоновані клубом умови. Тому для нас було несподіванкою зникнення Роспутька і він досі не виходить на зв'язок. Враховуючи всі обставини, ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться у коментарі.

Заява російської "Зірки"

Клуб зі Санкт-Петербурга опублікувала офіційну заяву стосовно Олександра Роспутька

"Сьогодні в багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця "Шахтаря" Олександра Роспутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу та попросив політичного притулку в Росії. Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити поширювати цю неперевірену інформацію", – йдеться в заяві.

Цікаво, що у тренерський штаб "Зірки" Санкт-Петербург входить чемпіон України-2002 в складі "Шахтаря" Геннадій Зубов, який провів 29 матчів за збірну України.