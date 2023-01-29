Футболіст збірної України оголосив про завершення кар'єри
Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Кравець заявив, що завершує кар'єру
Про це Кравець сказав каналу Футбол TIME в YouTube.
За його словами, він змушений піти з футболу у 33 роки через постійні травми.
"Зважаючи на здоров'я і ситуацію в країні у мене немає бажання продовжувати кар'єру. Пропозиції є, але зараз моя сім'я вимагає уваги, щоб я перебував з нею. За останні роки у мене було дві операції на спині, це великі ризики, які не дуже зараз потрібні. Я хочу ще й після футболу жити”, - розповів Кравець.
Артем Кравець є вихованцем "Динамо" разом з яким він 5 разів вигравав чемпіонат України. Також нападник виступав за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Коньяспор", "Кайсеріспор" та "Сакар’яспор".
За збірну України форвард зіграв 23 матча та забив 7 голів.
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