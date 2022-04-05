Футболіст збірної України заявив, що росіяни розстріляли на блокпосту в Херсоні його друга

Про це повідомляє Fantacalcio.it.

За словами Коваленка, його друга вбили, коли він намагався виїхати із захопленого росіянами Херсона.

"П’ять днів він переховувався в укритті, а потім спробував втекти. Він сів у машину разом з братом та дівчиною. На першому блокпосту російські військові зупинили автомобіль і вбили двох чоловіків. Навіть тіла для поховання не повернули. Дівчину тримали три години, потім відпустили. Вона втекла з криками", – розповів Коваленко.

За словами футболіста, його рідні залишаються у Херсоні, адже залишати місто небезпечно.

"Зараз це було б неможливо: занадто небезпечно. Якщо побачать, що повз проїжджає машина, росіяни стріляють: не важливо, чи є там цивільні, жінки та діти. Щоб вибратися з Херсона, потрібно пройти три блокпости. Але є ще один аспект, який слід враховувати. Мої батьки ніколи б не погодились поїхати. Росіяни заходять і все забирають. Що б ти зробив? Вибір простий: залишайся там, захищай не лише дім, а й життя. У мого батька є рушниця. Він сподівається, що йому не доведеться її використовувати, але якщо знадобиться, він захистить себе та свою сім’ю", - сказав Коваленко.

13 березня Віктор Коваленко закликав земляків із рідного Херсона бойкотувати "псевдореферендум" окупантів, у разі його проведення.

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