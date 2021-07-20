Футболіста клубу АПЛ заарештували за підозрою у розбещенні неповнолітніх

Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".

У клубі заявили, що відсторонили гравця основної команди до завершення розслідування поліції. Ім'я футболіста не розголошується. "Евертон" висловив готовність співпрацювати з правоохоронними органами. Відзначається, що клуб не буде робити додаткових заяв з приводу інциденту.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що 16 липня у Манчестері було заарештовано футболіста одного з клубів АПЛ за підозрою в сексуальних злочинах щодо неповнолітніх. У гравця було проведено обшук, а його самого допитали та відпустили під заставу.

За даними джерел The Sun, йдеться про 31-річного гравця "Евертона", який одружений.

Користувачі соціальних мереж припускають, що за описом заарештованим може бути ісландець Гілфі Сігурдссон.

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