Футболісти збірної України створили фонд гуманітарної та військової допомоги
Футболісти збірної України Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Микола Матвієнко, Микола Шапаренко та Сергій Кривцов створили фонд гуманітарної та військової допомоги
Про це повідомив голкіпер "Динамо" Георгій Бущан.
"Об’єднуємося та допомагаємо один одному заради перемоги України. Сьогодні разом з Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд. Спочатку кожен допомагав власноруч, але з часом побачили, що об’єднувати зусилля ефективніше", - написав Бущан.
Фонд від футболістів збірної України поділили на дві частини: військову та гуманітарну.
"Фонд поділено на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити зі всієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії – зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організовується логістики для перевезення речей в Україну, що зараз непросто, але для українців немає нічого неможливо. Наші герої доводять щодня", - заявив Георгій Бущан.
В Instagram Георгій Бущан поділився світлинами того, що вони вже встигли закупити для фонду.
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