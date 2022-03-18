Футболісти збірної України створили фонд гуманітарної та військової допомоги

Про це повідомив голкіпер "Динамо" Георгій Бущан.



"Об’єднуємося та допомагаємо один одному заради перемоги України. Сьогодні разом з Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд. Спочатку кожен допомагав власноруч, але з часом побачили, що об’єднувати зусилля ефективніше", - написав Бущан.



Фонд від футболістів збірної України поділили на дві частини: військову та гуманітарну.



"Фонд поділено на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити зі всієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії – зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організовується логістики для перевезення речей в Україну, що зараз непросто, але для українців немає нічого неможливо. Наші герої доводять щодня", - заявив Георгій Бущан.



В Instagram Георгій Бущан поділився світлинами того, що вони вже встигли закупити для фонду.



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